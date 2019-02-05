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"نيابة سوهاج" تأمر بضبط وإحضار المتهم بقتل 4 أشخاص باشتباكات قرية الحمادية

الثلاثاء، 05 فبراير 2019 11:09 م
"نيابة سوهاج" تأمر بضبط وإحضار المتهم بقتل 4 أشخاص باشتباكات قرية الحمادية حبس - أرشيفية
سوهاج – عمرو خلف
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أمرت النيابة العامة بمركز سوهاج، بإشراف المستشار أحمد حلمى المحامى العام لنيابات شمال بانتداب الطب الشرعى، لتشريح 4 جثث فى واقعة مشاجرة بين عائلتين بقرية الحمادية بدائرة مركز سوهاج، لبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك.

 

وانتقلت النيابة العامة، لمكان الواقعة لمناظرة الجثث، وطلبت تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة، وسرعة ضبط وإحضار المتهم (س.خ) ينتمى لإحدى العائلتين.

 

كانت الأجهزة الأمنية بإشراف اللواء هشام الشافعى مدير أمن سوهاج، قد انتقلت إلى مكان الواقعة مدعومة بمجموعات قتالية، وقامت بقطع الطريق السريع للحفاظ على أرواح المواطنين من مستخدمى الطريق، فى محاولة منهم لإيقاف إطلاق الأعيرة النارية وتحريك السيارات على الطريق على دفعات.

 

وتبين من التحريات مقتل أحمد أمين مرزوق 40 سنة، وعبدالحليم محمد عبدربه 73 سنة، وأحمد فتحى محمود 37 سنة، وسيد أحمد عبدالحافظ 22 سنة، وإصابة أحمد حماد السيد 35 سنة، بطلق نارى بالصدر وتم نقل جثتين لمستشفى سوهاج العام وجثتين لمستشفى سوهاج العام والمصاب لمستشفى سوهاج الجامعى.


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