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الثلاثاء، 05 فبراير 2019 10:09 م
خالد صلاح
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ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية بالغربية للفصل الدراسى الأول بنسبة نجاح 83,5%

الثلاثاء، 05 فبراير 2019 08:48 م
ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية بالغربية للفصل الدراسى الأول بنسبة نجاح 83,5% طلاب - صورة أرشيفية
الغربية عادل ضرة ومصطفى عادل
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أعتمد اللواء هشام السعيد ، محافظ الغربية ، نتيجة الشهادة الاعدادية للفصل الدراسى الأول من العام الدراسى 2018/2019، وبلغت نسبة النجاح 83,5%.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده المحافظ منذ قليل بحضور الشناوى عايد ، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية ،حيث تقدم 70588طالب للإمتحان ،  وحضر  70507 وغياب 81 طالب، وبلغ عدد الناجحين  58827طالب ،   وأما الإعدادية المهنية فقد تقدم 6683طالب، وحضر  6650، وبلغ عدد الغائبين 138  طالب بنسبة نجاح 89,6%.

وبلغ عدد المتقدمين للإعدادية الفكرية 15طالب وعدد الناجحين 15طالب بنسبة نجاح 100%، وفى الإعدادية للصم ، بلغ عدد الطلاب الذين خاضوا الإمتحان  34طالب وحضر 33طالب وغائب طالب واحد بنسبة نجاح 97,5%.

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