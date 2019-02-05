ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية بالغربية للفصل الدراسى الأول بنسبة نجاح 83,5%

الغربية عادل ضرة ومصطفى عادل

أعتمد اللواء هشام السعيد ، محافظ الغربية ، نتيجة الشهادة الاعدادية للفصل الدراسى الأول من العام الدراسى 2018/2019، وبلغت نسبة النجاح 83,5%.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده المحافظ منذ قليل بحضور الشناوى عايد ، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية ،حيث تقدم 70588طالب للإمتحان ، وحضر 70507 وغياب 81 طالب، وبلغ عدد الناجحين 58827طالب ، وأما الإعدادية المهنية فقد تقدم 6683طالب، وحضر 6650، وبلغ عدد الغائبين 138 طالب بنسبة نجاح 89,6%.

وبلغ عدد المتقدمين للإعدادية الفكرية 15طالب وعدد الناجحين 15طالب بنسبة نجاح 100%، وفى الإعدادية للصم ، بلغ عدد الطلاب الذين خاضوا الإمتحان 34طالب وحضر 33طالب وغائب طالب واحد بنسبة نجاح 97,5%.