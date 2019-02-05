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نائب محافظ بورسعيد لـ"خالد أبو بكر": 462 مليار جنيه تكلفة مشروعات المحافظة

الثلاثاء، 05 فبراير 2019 09:13 م
نائب محافظ بورسعيد لـ"خالد أبو بكر": 462 مليار جنيه تكلفة مشروعات المحافظة برنامج الحياة اليوم
كتب محسن البديوى
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كشف الدكتور محمد هانى ،  نائب محافظ بورسعيد، كواليس اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى ، مع قيادات المحافظة، مشيرًا إلى أن هناك تكليفات بالعمل المشترك  على تنفيذ المشروعات القومية ، وعلى رأسها مشروع التأمين الصحى  ،الذى سيتم إطلاقه بالكامل فى 30 يونيو 2019، بالإضافة لمشروع التحول الرقمى.

وقال هانى ،  خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" الذى يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة "الحياة"، إنه تم إجراء جولات ميدانية للشباب والقيادات خلال الأسابيع القليلة الماضية بالمشاريع القومية الجارية ، مشيرا الى أن محافظة بورسعيد ،  شهدت ضخ 462 مليار و 340 مليون جنيه آخر 4 سنوات فى مشاريع المحافظة، من إنشاء أرصفة الحاويات وميناء شرق والأنفاق والتأمين الصحى وغيرها من المشروعات.

 

 

 

 

 


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