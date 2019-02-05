ميناء الإسكندرية: 400 مليون جنيه لزيادة توسعات الجراج متعدد الأغراض

الإسكندرية – أسماء على بدر

قال رضا الغندور، المتحدث باسم هيئة ميناء الإسكندرية، إنه تم زيادة توسعات إضافية فى مشروع الجراج المتعدد الأغراض داخل الميناء بزيادة دور كامل إضافى وتشغيل محطة طاقة شمسية أعلى روف المشروع.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن تكلفة المرحلة الأولى هى 285 مليون جنيه، بينما المرحلة الثانية وزيادة التوسعات الجديدة وصلت لتكلفة نهائية 400 مليون جنيه تقريبا.

وأكد أن التوسعات الجديدة تتضمن محطة لشحن السيارات بالكهرباء وهى ستكون مواكبة للسيارات الكهربائية التى ستنزل الأسواق قريبا، مشيرا أن المشروع يسير بشكل طبيعى وسيتم افتتاحه خلال عام 2019 كمرحلة أولى له ووفق الموعد الزمنى المحدد له.