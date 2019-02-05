video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 05 فبراير 2019 07:58 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

ميناء الإسكندرية: 400 مليون جنيه لزيادة توسعات الجراج متعدد الأغراض

الثلاثاء، 05 فبراير 2019 05:00 ص
ميناء الإسكندرية: 400 مليون جنيه لزيادة توسعات الجراج متعدد الأغراض مشروع انشاء الجراج متعدد الأغراض بميناء الإسكندرية
الإسكندرية – أسماء على بدر
إضافة تعليق

قال رضا الغندور، المتحدث باسم هيئة ميناء الإسكندرية، إنه تم زيادة توسعات إضافية فى مشروع الجراج المتعدد الأغراض داخل الميناء بزيادة دور كامل إضافى وتشغيل محطة طاقة شمسية أعلى روف المشروع.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن تكلفة المرحلة الأولى هى 285 مليون جنيه، بينما المرحلة الثانية وزيادة التوسعات الجديدة وصلت لتكلفة نهائية 400 مليون جنيه تقريبا.

وأكد أن التوسعات الجديدة تتضمن محطة لشحن السيارات بالكهرباء وهى ستكون مواكبة للسيارات الكهربائية التى ستنزل الأسواق قريبا، مشيرا أن المشروع يسير بشكل طبيعى وسيتم افتتاحه خلال عام 2019 كمرحلة أولى له ووفق الموعد الزمنى المحدد له.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

نشاط فى حركة السفن والبضائع والشاحنات بميناء الإسكندرية

صور.. وصول أول وحدة ترام مزودة بالإنترنت من أوكرانيا لميناء الإسكندرية

الاسكندريه

اخبار الاسكندريه

اخبار مصر

اخبار المحافظات

ميناء الاسكندريه




لا تفوتك
فيديو.. خالد صلاح:إصدارات اليوم السابع تدعم مبادرة علاج 100 طفل مصاب بمرض القلب

فيديو.. خالد صلاح:إصدارات اليوم السابع تدعم مبادرة علاج 100 طفل مصاب بمرض القلب

شاهد.. المودة والتسامح يتجسدان فى سلام شيخ الأزهر والبابا فرنسيس بالإمارات

شاهد.. المودة والتسامح يتجسدان فى سلام شيخ الأزهر والبابا فرنسيس بالإمارات

"الملصق الإلكترونى" يطرق أبواب المرور ... بدء تركيبه بوحدات القاهرة..والقانون الجديد ينص على عدم ترخيص أى سيارة بدونه ..وكاميرات ورادارات لرصد المخالفات على الطرق..وتدريب الضباط للتعامل مع التكنولوجيا الجديدة

"الملصق الإلكترونى" يطرق أبواب المرور ... بدء تركيبه بوحدات القاهرة..والقانون الجديد ينص على عدم ترخيص أى سيارة بدونه ..وكاميرات ورادارات لرصد المخالفات على الطرق..وتدريب الضباط للتعامل مع التكنولوجيا الجديدة

أردوغان.. حامى أفريقيا الحرامى.. كيف تسلل الدكتاتور العثمانى إلى "القارة السمراء".. الاستثمارات والتجارة بوابة الرئيس التركى لتمويل الجماعات الإرهابية.. وتقارير تكشف أطماع أنقرة فى ثروات الشعوب الأفريقية

أردوغان.. حامى أفريقيا الحرامى.. كيف تسلل الدكتاتور العثمانى إلى "القارة السمراء".. الاستثمارات والتجارة بوابة الرئيس التركى لتمويل الجماعات الإرهابية.. وتقارير تكشف أطماع أنقرة فى ثروات الشعوب الأفريقية

تحديث جديد لتطبيق "فايبر".. تعرف على أبرز مزاياه

تحديث جديد لتطبيق "فايبر".. تعرف على أبرز مزاياه

ملخص وأهداف مباراة ليفربول ووستهام في الدوري الإنجليزي

ملخص وأهداف مباراة ليفربول ووستهام في الدوري الإنجليزي

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة