منتجات مصر الزراعية تنافس 130 دولة بمعرض فروت لوجستيكا فى برلين

كتب - عبد الحليم سالم

انطلقت اليوم الثلاثاء فعاليات معرض فروت لوجستيكا فى العاصمة الألمانية برلين بمشاركة نحو 130 دولة ممثلة فى 3200 عارض بينهم 73 شركة مصرية.

وتعد المشاركة فى الدورة الحالية هى المشاركة العشرين للشركات المصرية التى تحرص على المشاركة فى المعرض الأهم عالميا فى الصادرات الزراعية خاصة الخضراوات والفاكهة بهدف اكتساب عملاء جدد للوصول بحجم الصادرات السنوية لنحو 3 مليارات دولار.

وفى هذا الإطار قال عبد الحميد دمرداش عضو مجلس النواب، رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية لـ"اليوم السابع" أن 73 شركة مصرية ستشارك فى المعرض المخصص للصادرات الزراعية الأهم فى العالم، وهو معرض فروت لوجستيكا فى برلين فى الفترة بداية من اليوم الثلاثاء 5 فبراير 2019، والذى زاره 73 ألف زائر العام الماضى من 130 دولة، وبلغ عدد العارضين فيه 3200 عارض من 84 دولة على مساحة 132 ألف متر.

وأشار دمرداش أن الشركات المصرية الأعضاء فى المجلس تحرص على المشاركة فى الجناح المصرى، بحيث يتم عرض الخضر والفاكهة فى المعرض على مساحة 1500 متر للشركات المصرية وهو جناح يحمل النكهة المصرية الفرعونية وينافس بقوة بقية الدول سواء فى جنوب اوروبا او فى الشرق الاوسط وشمال افريقيا.

وأضاف عبد الحميد دمرداش أن المنافسة فى الصادرات الزراعية كبيرة لا سيما أن منتجات مصر قريبة من منتجات دول أخرى مثل المغرب وتونس وإسبانيا، مما يتطلب تواجد دائم للمنتج المصرى فى هذا المعرض العالمى فى برلين والذى نشارك فيه للمرة العشرين.

وأشار إلى أن تطوير الصادرات الزراعية يتطلب الالتزام بمعايير سلامة الغذاء وتطبيق القواعد التى تنظم التصدير إلى الخارج من خلال مراعاة الحدود المسموح بها من متبقيات المبيدات بالإضافة إلى تطبيق الممارسات الجيدة فى الزراعة وخلال مراحل التداول حتى التصدير إلى الخارج وصولا إلى المستهلك الأجنبى، مشيرا إلى أنه يجرى حاليا وضع ضوابط تتعلق بمراقبة الإنتاج بدءا من الزراعة وحتى التصدير إلى الخارج رغم وجود صعوبات وعدم سيطرة كاملة على كل من يصدر للخارج.

وشدد عبد الحميد دمرداش على أهمية الانضمام للاتحاد الدولى الأصناف النباتية بهدف جلب أصناف زراعية جديدة مع التصدى لما يتردد عن رى الزراعة بمياه الصرف الصحى عكس الحقيقة وهو أمر يضر بالصادرات الزراعية المصرية.

وقال عبد الحميد دمرداش إلى أنه يجرى حاليا العمل على تطبيق منظومة جديدة لتتبع متبقيات المبيدات ومكافحة الآفات بما يتوافق مع الاشتراطات الأوربية بالاتفاق مع لجنة المبيدات بوزارة الزراعة، والتى تحتاج لدعم كبير لتتمكن من أداء عملها.

وأكد أن العام الجارى سيكون عام التصدير إلى أفريقيا من خلال الاستفادة من الاتفاقيات التجارية مع دول القارة وفتح مراكز لوجستية جديدة.

وقال أن التركيز أيضا مع الصين لتصدير العنب والموالح وستكون سوقا واعدا للصادرات المصرية خاصة أن الصينيين اعجبوا كثيرا بالمنتجات والمزارع فى مصر، مؤكدا أن المجلس بدأ دورات تدريب حول التغليف والقطف وتجهيز المنتج للتصدير بشكل سليم كما يرحب بدخول مصدرين جدد إلى السوق لزيادة الصادرات المصرية.

وحول صادرات العام الماضى قال انه تم تصدير نحو 4.071 مليون طن من الفاكهة بقيمة 2.182 مليار دولار أى نحو 37.2 مليار جنيه مصرى،حيث ارتفعت الصادرات بنسبة 5% فى الكميات.

وأشار إلى أن المجلس يسعى إلى زيادة الصادرات أيضا لدول قارتى أمريكا الشمالية والجنوبية واستراليا لضعف الصادرات لها، حيث تم تصدير فقط 26 ألف طن بقيمة 30 مليون دولار، رغم كبر حجم أسواقها وبالتالى هناك خطة واضحة للتوجه نحو تلك الدول، لزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة برغم المنافسة القوية مع دولها والتى تتميز بإنتاج الفاكهة والخضر.

وأوضح أن الدول العربية هى المستورد الأول للمنتجات المصرية حيث استوردت نحو 1.8 مليون طن بقيمة 805 ملايين دولار، تليها دول الاتحاد الأوروبى بقيمة 642 مليون دولار، ثم بقية الدول الأوروبية خارج الاتحاد بقيمة 414 مليون دولار.

وقال عبد الحميد دمرداش أن الموالح المصرية جاءت فى المركز الأول من حيث الكميات والقيمة، حيث تم تصدير نحو 1.7 مليون طن بقيمة بلغت 741 مليون دولار، تمثل نسبة 42% من الكميات المصدرة و34% من قيمة الصادرات.

وقال أن صادرات العنب تأتى فى المرتبة الثانية حيث تم تصدير 124 ألف طن بقيمة 223 مليون دولار بنسبة 3% من الكميات و10% من قيمة الصادرات.

فيما تحل صادرات البطاطس الطازجة فى المرتبة الثالثة، حيث تم تصدير نحو 737 ألف طن، بقيمة 211 مليون دولار بنسبة 18% من الكميات المصدرة و10% من قيمة الصادرات.

وفيما يتعلق بأكثر الدول المستوردة من مصر قال أن روسيا الاتحادية فى المركز الأول حيث استوردت 767 ألف طن بقيمة 326 مليون دولار تليها السعودية التى استوردت 767 ألف طن بقيمة 324 مليون دولار، ثم هولندا واستوردت 326 ألف طن بقيمة 155 مليون دولار.