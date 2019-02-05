مكافحة المخدرات تضبط 3 تجار قبل ترويجهم 2.5 كيلو فودو وحشيش بالقاهرة

كتب إبراهيم أحمد

ألقى رجال مكافحة جرائم المخدرات بالقاهرة، القبض على 3 أشخاص قبل ترويجهم 2كيلو ونصف من مخدر الفودو والحشيش، وتم إتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم، وإحالتهم إلى جهات التحقيق.

تمكن رجال إدارة مكافحة جرائم المخدرات من ضبط "هانى.م.ح" 43 سنة، ومقيم السلام ثان، وسبق إتهامه فى قضيتين آخرهما "مخدرات" ومحكوم عليه فى قضية "سلاح بدون ترخيص"، وبحوزته (كمية من مخدر الفودو وزنت 1,220 كيلو جرام، مبلغ مالى)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمخدر بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى.

كما تمكنوا من ضبط "إيهاب.ر.ر" 29 سنة، سبق إتهامه فى 6 قضايا آخرهم "مخدرات" ومحكوم عليه فى قضية "ضرب"، وبحوزته 200 جرام لمخدر الحشيش، 40 قرص مخدر، مبلغ مالى، وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع.

فيما نجح رجال مباحث قسم شرطة عين شمس، فى القبض على "محمد.أ.ع" 20 سنة، وبحوزته (كمية من مخدر الفودو وزنت 1 كيلو، مبلغ مالى، سلاح أبيض، وبمواجهته إعترف بحيازته للمخدر بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى والسلاح للدفاع، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الوقائع، وإخطار النيابات المختصة.