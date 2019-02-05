مقتل 14 مدنيا فى هجوم إرهابى ببوركينا فاسو

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لقى 14 مدنيا مصرعهم فى هجوم نسب إلى متشددين فى شمال بوركينا فاسو فجر اليوم، بحسب ما أفاد بيان للجيش.

وقال مدير التواصل فى الجيش الكولونيل لاموسا فوفانا اليوم الثلاثاء، حسبما ذكرت قناة (فرانس 24) الفضائية :" أدى هجوم إرهابى إلى سقوط 14 ضحية مدنية"، مضيفا فى بيان "ردا على هذا الهجوم، شنت قوات الدفاع والأمن الوطنية على الفور عمليات فى مناطق كين، وبانه (مقاطعة لوروم، شمال) وبومبورو (مقاطعة كوسي، شمال غرب(".

وأشار البيان إلى أن "رد قوات الدفاع والأمن عبر عملية برية وجوية، أتاح تحييد (قتل) 146 إرهابيا فى المناطق الثلاث".

ويأتى ذلك عشية قمة مجموعة دول الساحل الخمس التى ستعقد اليوم فى واجادوجو.

وقتل نحو 300 شخص فى هجمات متشددة فى بوركينا فاسو منذ العام 2015.

وشهدت بوركينا فاسو عدة هجمات إرهابية فى السنوات الفائتة، تبنتها جماعات تابعة لتنظيمى داعش والقاعدة وأوقعت عشرات الضحايا.