video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 06 فبراير 2019 03:30 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مقتل صحفيين أفغانيين بعد اقتحام مسلحين محطة إذاعية

الثلاثاء، 05 فبراير 2019 11:12 م
مقتل صحفيين أفغانيين بعد اقتحام مسلحين محطة إذاعية العنف فى أفغاسنتان
(رويترز)
إضافة تعليق

قالت السلطات الأفغانية إن صحفيين أفغانيين قتلا مساء اليوم الثلاثاء عندما اقتحم مسلحون محطة إذاعية وأطلقوا النار بداخلها.

وقال مدير المحطة إن المذيع والمراسل، وهما فى العشرينات من عمرهما، لقيا حتفهما على الفور.

ولم يعرف ما إذا كانا على الهواء فى ذلك الوقت. وقالت الشرطة ومدير المحطة إنهما لا يعرفان الدافع وراء الهجوم الذى وقع فى مدينة طالقان عاصمة إقليم طخار بشمال أفغانستان.

وهذه ثانى جريمة قتل لصحفيين فى أفغانستان هذا العام. ففى الشهر الماضى خطفت طالبان الصحفى جويد نورى الذى كان يعمل بنظام القطعة وقتلته فيما بعد.

وقال متحدث باسم حاكم طخار إن المسلحين فروا دون أن يتسنى تحديد هويتهم وإن الشرطة تحقق فى هذه الجريمة.

وتقول منظمة صحفيين بلا حدود إن طالبان ومتمردين إسلاميين آخرين استهدفوا مرارا الصحفيين الأفغان وقتلوا 15 منهم فى 2018 الذى يعد أدمى عام حتى الآن بالنسبة لوسائل الإعلام فى أفغانستان.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تقرير: أفغانستان تفتقر للطيارين القادرين على قيادة طائرات "بلاك هوك"

مقتل صحفيين

اقتحام مسلحين محطة إذاعية

محطة إذاعية

افغانستان




لا تفوتك
صور.. اللجنة العامة بالبرلمان توافق على مقترح تعديل الدستور بأغلبية ثلثى الأعضاء

صور.. اللجنة العامة بالبرلمان توافق على مقترح تعديل الدستور بأغلبية ثلثى الأعضاء

البنك المركزى يعلن ارتفاع احتياطى مصر إلى 42.616 مليار دولار فى يناير

البنك المركزى يعلن ارتفاع احتياطى مصر إلى 42.616 مليار دولار فى يناير

الرقابة الإدارية والداخلية تسقطان 4 تشكيلات منظمة لتهجير مصريين ولاجئين لـ14 دولة أجنبية.. العصابات تضم 71 متهما من محافظات مختلفة.. والمتهمون متورطون بجرائم رشوة واتجار بالنقد الأجنبى والإضرار بالاقتصاد القومى

الرقابة الإدارية والداخلية تسقطان 4 تشكيلات منظمة لتهجير مصريين ولاجئين لـ14 دولة أجنبية.. العصابات تضم 71 متهما من محافظات مختلفة.. والمتهمون متورطون بجرائم رشوة واتجار بالنقد الأجنبى والإضرار بالاقتصاد القومى

21 مليار جنيه فائض أولى بالموازنة بالنصف الأول من العام المالى الحالى.. المالية: طفرة بحصيلة الإيرادات العامة لترتفع بنسبة 28.4% خلال النصف الأول من العام المالى وزيادة الاستثمارات الحكومية لتسجل 56 مليار جنيه

21 مليار جنيه فائض أولى بالموازنة بالنصف الأول من العام المالى الحالى.. المالية: طفرة بحصيلة الإيرادات العامة لترتفع بنسبة 28.4% خلال النصف الأول من العام المالى وزيادة الاستثمارات الحكومية لتسجل 56 مليار جنيه

الأرصاد: انخفاض الحرارة 11 درجة غدا وتوقعات بسقوط أمطار على القاهرة

الأرصاد: انخفاض الحرارة 11 درجة غدا وتوقعات بسقوط أمطار على القاهرة

التعليم تعلن: التقدم لمسابقة المعلمين إلكترونيا.. والتعاقد لمدة تيرم واحد

التعليم تعلن: التقدم لمسابقة المعلمين إلكترونيا.. والتعاقد لمدة تيرم واحد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة