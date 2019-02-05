مقتل صحفيين أفغانيين بعد اقتحام مسلحين محطة إذاعية

(رويترز)

قالت السلطات الأفغانية إن صحفيين أفغانيين قتلا مساء اليوم الثلاثاء عندما اقتحم مسلحون محطة إذاعية وأطلقوا النار بداخلها.

وقال مدير المحطة إن المذيع والمراسل، وهما فى العشرينات من عمرهما، لقيا حتفهما على الفور.

ولم يعرف ما إذا كانا على الهواء فى ذلك الوقت. وقالت الشرطة ومدير المحطة إنهما لا يعرفان الدافع وراء الهجوم الذى وقع فى مدينة طالقان عاصمة إقليم طخار بشمال أفغانستان.

وهذه ثانى جريمة قتل لصحفيين فى أفغانستان هذا العام. ففى الشهر الماضى خطفت طالبان الصحفى جويد نورى الذى كان يعمل بنظام القطعة وقتلته فيما بعد.

وقال متحدث باسم حاكم طخار إن المسلحين فروا دون أن يتسنى تحديد هويتهم وإن الشرطة تحقق فى هذه الجريمة.

وتقول منظمة صحفيين بلا حدود إن طالبان ومتمردين إسلاميين آخرين استهدفوا مرارا الصحفيين الأفغان وقتلوا 15 منهم فى 2018 الذى يعد أدمى عام حتى الآن بالنسبة لوسائل الإعلام فى أفغانستان.