مستشفى وادى النيل: الفريق الألمانى حدد الحالات المستهدفة لعلاج 100 طفل مريض قلب

كتب محمد شرقاوى

قال الدكتور محمد سعد نائب مدير مستشفى وادى النيل، إن الفريق الألمانى حدد حالات الأطفال مرضى القلب الذين سيتم إجراء عمليات جراحية لهم، فى مبادرة ريهام سعيد لإنقاذ 100 طفل من مرضى القلب فى المرحلة الأولى، مضيفا أن هناك 10 حالات سيتم علاجهم فى الخارج.



ريهام سعيد

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "صبايا" المذاع على قناة الحياة الذى تقدمه الإعلامية ريهام سعيد، أن علاج الطفل فى الخارج يحتاج إلى 20 ألف يورو، مضيفا أن المستشفى اليوم به 471 سريرا بخلاف العناية المركزة، مؤكدا أنه سيشكل فريقا من الأطباء المصريين والأجانب على أعلى مستوى لإجراء العمليات للأطفال.



صبايا