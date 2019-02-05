محافظ الإسكندرية يستقبل قنصل عام فرنسا لتوطيد العلاقات بين البلدين

الإسكندرية جاكلين منير

استقبل الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية اليوم بمكتبه چانينا ايريرا قنصل عام فرنسا باﻹسكندرية، وذلك لبحث سبل توطيد التعاون والتواصل بين البلدين في العديد من المجالات.

في بداية اللقاء؛ أكد محافظ الإسكندرية على عمق العلاقات المصرية الفرنسية وأن هناك العديد من الإتفاقيات بين الإسكندرية والمدن الفرنسية التي تؤيد التواصل الثقافي والتجاري بين البلدين.

وأشار إلي أننا حرصون علي الاهتمام بالمباني التراثية بالإسكندرية وإعادة الرونق لها وذلك بالتعاون بين كلية الفنون الجميلة وكلية الهندسة جامعة الإسكندرية.

كما تناول ما يتم في تطوير منظومة النقل الجماعي بالإسكندرية من خلال تطوير ترام الرمل وإنشاء مشروع المونوريل. كذلكتطرق إلي أنشطة التعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية مشيدا بما تقوم به الوكالة من دراسات متخصصة.

من جانبها، أعربت قنصل عام فرنسا عن حرصها الدائم على توطيد وتقوية العلاقات المشتركة بين البلدين علي كافة الأصعدة. وأشارت إلي أن زيارة السيد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلي مصر كانت زيارة ناجحة جدا وأسفرت عن العديد من الاتفاقيات ونبدأ الآن في متابعة تنفيذها. وأضافت أن الفترة القادمة ستشهد قدوم عدد من المسئولين والوفود الفرنسية من مدينتي نيس ومارسليا للإسكندرية لمتابعة أعمال التعاون في إطار إتفاقية التعاون المبرمة بين الإسكندرية ومدينة مارسليا.