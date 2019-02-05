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محافظة سوهاج تعلن استمرار الحملة الأولى للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية

الثلاثاء، 05 فبراير 2019 03:18 م
محافظة سوهاج تعلن استمرار الحملة الأولى للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية التحصين ضد مرض الحمى القلاعية
سوهاج – عمرو خلف
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أعلنت محافظة سوهاج إستمرار أعمال الحملة القومية الأولى للعام الجارى، للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية، والتى بدأت مديرية الطب البيطرى بالمحافظة تنفيذها يوم السبت الماضى وتستمر لمدة شهر، وذلك بجميع مراكز وقرى المحافظة، فى إطار التعاون مع مديريات الزراعة والثروة الحيوانية، والطب البيطرى، للوقاية من مرض الحمى القلاعية، وحماية الثروة الحيوانية بالمحافظة .

 

ووجه الدكتور أحمد الأنصارى محافظ سوهاج، الوحدات المحلية المختلفة، بالمراكز، والمدن، والأحياء، والقرى، وجميع الجهات المعنية، بتقديم الدعم اللازم للحملة، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطرى، والعمل على حث المواطنين للقيام بتحصين الحيوانات ضد مرض الحمى القلاعية، لتحقيق أهداف الحملة القومية للوصول إلى أكبر عدد من الحيوانات المستهدفة وحمايتها من المرض.


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