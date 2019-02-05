مايا مرسى ترفع علم مصر على واجهة مبنى منظمة المرأة العربية احتفالا بيوم المرأة

كتب محمود راغب

شاركت منذ قليل الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، باحتفالية منظمة المرأة العربية، بيوم المرأة العربية، للتأكيد والاعتراف بحقوقها، والمساهمة فى الإسراع بعملية النهوض بالمرأة وتغيير أوضاعها.

ورفعت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس علم مصر على واجهة مبنى منظمة المرأة العربية ، وسط عزف النشيد الوطنى المصرى .

وشهدت الاحتفالية رفع أعلام الدول العربية الأعضاء بالمنظمة على واجهة المقر الرئيسى للمنظمة، في إطار احتفالى بمشاركة عضوات المجلس التنفيذى ومندوبى الدول الأعضاء لدى جامعة الدول العربية.

وحملت كل عضوة من أعضاء المجلس التنفيذي للمنظمة برفقة مندوب دولتها لدى جامعة الدول العربية علم بلادها ورفعه على واجهة مقرالمنظمة، وعزف النشيد الوطنى لكل دولة.