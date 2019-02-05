فيديو ..وصول البابا فرنسيس لاستاد مدينة زايد وبدء مراسم القداس

ابو ظبى إيمان حنا





وصل منذ قليل، البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، لاستاد مدينة زايد الرياضية لإقامة القداس الأول له بالإمارات، يحضر الصلاة الشيخ نهيان بن مبارك وزير التسامح و135 ألف شخص يشاركون فى الصلاة و700 وسيلة إعلامية دولية لتغطية الحدث.

وحيا البابا فرنسيس الحضور وتفاعلوا معه بالتحية مرددين هتافات " بابا فرنسيس بابا فرنسيس".

وكان البابا قد زار صباح اليوم كاتدرائية القديس يوسف، والتقى بعدد من قيادات الطائفة الكاثوليكية، عقب ذلك توجه لمدينة زايد ليختتم فعاليات زيارته للإمارات بالقداس الالهى.