فيديو.. لحظة ضبط مليونى قطعة مستحضرات تجميل قبل تهريبها لداخل البلاد

كتب محمود عبد الراضي

نجحت الإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحرى فى ضبط أكثر من 2 مليون قطعة مستحضرات تجميل قبل تهريبها لداخل البلاد عبر ميناء الإسكندرية.

أكدت معلومات وتحريات قسم المباحث الجنائية بالإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحرى قيام أحدى شركات الاستيراد كائنة بمحافظة المنوفية بإستيراد رسالة مشمولها عبارة عن "إكسسوارات وهدايا" وتحتوى على أصناف مخالفة ومحظور دخولها البلاد، بقصد تهريبها بطريقة غير مشروعة، عبارة عن مستحضرات تجميل مجهولة المصدر والنوع.

وعقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة "أمنية، جمركية" بالفحص تبين أن مشمول الرسالة بالكامل عبارة عن مستحضرات تجميل مجهولة المصدر، غير مثبتة بالأوراق دون موافقة الجهات المختصة، مما يشكل خطورة على الصحة العامة على المواطين، تم ضبط (430) كرتونة بداخل كلٍ منها (5000) قطعة بإجمالى أعداد تزيد عن 2 مليون قطعة.