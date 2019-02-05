video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 05 فبراير 2019 10:36 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

فيديو.. لحظة ضبط مليونى قطعة مستحضرات تجميل قبل تهريبها لداخل البلاد

الثلاثاء، 05 فبراير 2019 07:39 م
فيديو.. لحظة ضبط مليونى قطعة مستحضرات تجميل قبل تهريبها لداخل البلاد مستحضرات تجميل
كتب محمود عبد الراضي
إضافة تعليق

نجحت الإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحرى فى ضبط أكثر من 2 مليون قطعة مستحضرات تجميل قبل تهريبها لداخل البلاد عبر ميناء الإسكندرية.

أكدت معلومات وتحريات قسم المباحث الجنائية بالإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحرى قيام أحدى شركات الاستيراد كائنة بمحافظة المنوفية بإستيراد رسالة مشمولها عبارة عن "إكسسوارات وهدايا" وتحتوى على أصناف مخالفة ومحظور دخولها البلاد، بقصد تهريبها بطريقة غير مشروعة، عبارة عن مستحضرات تجميل مجهولة المصدر والنوع.

 

وعقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة "أمنية، جمركية" بالفحص تبين أن مشمول الرسالة بالكامل عبارة عن مستحضرات تجميل مجهولة المصدر، غير مثبتة بالأوراق دون موافقة الجهات المختصة، مما يشكل خطورة على الصحة العامة على المواطين، تم ضبط (430) كرتونة بداخل كلٍ منها (5000) قطعة بإجمالى أعداد تزيد عن 2 مليون قطعة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط مستحضرات تجميل مهربة بالإسكندرية قيمة الرسوم عليها 10 ملايين جنيه

الداخلية

مستحضرات تجميل

حملات امنية

ميناء الاسكندرية




لا تفوتك
صور.. اللجنة العامة بالبرلمان توافق على مقترح تعديل الدستور بأغلبية ثلثى الأعضاء

صور.. اللجنة العامة بالبرلمان توافق على مقترح تعديل الدستور بأغلبية ثلثى الأعضاء

البنك المركزى يعلن ارتفاع احتياطى مصر إلى 42.616 مليار دولار فى يناير

البنك المركزى يعلن ارتفاع احتياطى مصر إلى 42.616 مليار دولار فى يناير

الرقابة الإدارية والداخلية تسقطان 4 تشكيلات منظمة لتهجير مصريين ولاجئين لـ14 دولة أجنبية.. العصابات تضم 71 متهما من محافظات مختلفة.. والمتهمون متورطون بجرائم رشوة واتجار بالنقد الأجنبى والإضرار بالاقتصاد القومى

الرقابة الإدارية والداخلية تسقطان 4 تشكيلات منظمة لتهجير مصريين ولاجئين لـ14 دولة أجنبية.. العصابات تضم 71 متهما من محافظات مختلفة.. والمتهمون متورطون بجرائم رشوة واتجار بالنقد الأجنبى والإضرار بالاقتصاد القومى

21 مليار جنيه فائض أولى بالموازنة بالنصف الأول من العام المالى الحالى.. المالية: طفرة بحصيلة الإيرادات العامة لترتفع بنسبة 28.4% خلال النصف الأول من العام المالى وزيادة الاستثمارات الحكومية لتسجل 56 مليار جنيه

21 مليار جنيه فائض أولى بالموازنة بالنصف الأول من العام المالى الحالى.. المالية: طفرة بحصيلة الإيرادات العامة لترتفع بنسبة 28.4% خلال النصف الأول من العام المالى وزيادة الاستثمارات الحكومية لتسجل 56 مليار جنيه

الأرصاد: انخفاض الحرارة 11 درجة غدا وتوقعات بسقوط أمطار على القاهرة

الأرصاد: انخفاض الحرارة 11 درجة غدا وتوقعات بسقوط أمطار على القاهرة

التعليم تعلن: التقدم لمسابقة المعلمين إلكترونيا.. والتعاقد لمدة تيرم واحد

التعليم تعلن: التقدم لمسابقة المعلمين إلكترونيا.. والتعاقد لمدة تيرم واحد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة