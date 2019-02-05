غزا العالم بريشته.. سعد الحريرى ينعى الفنان اللبنانى أمين الباشا

كتب إسلام جمال

نعى سعد الحريرى، رئيس مجلس الوزراء اللبنانى الرسام اللبنانى أمين الباشا، الذى رحل عن عالمنا مساء اليوم.

وقال الحريرى، فى تغريدة بثها عبر حسابه على "تويتر": "رحيل الرسام أمين الباشا خسارة وطنية وعربية وعالمية لركن من أركان الثقافة والفنون فى لبنان"،.

وأضاف الحريرى: "ستفتقد ابنها الذى غزا العالم بريشته، أحر التعازى لآل الباشا وكل اللبنانيين".



سعد الحريرى

كانت جمعية الفنانين اللبنانيين للرسم والنحت قد نعت الفنان الرائد أمين الباشا أحد أعضائها الأولين منذ 22 أبريل 1957.

ولفتت في بيان الى أن "الباشا مثل الوجه الفنى الحديث للبنان، إنجازاته عديدة، أقام معارض في لبنان والخارج، برز في المائيات، حاز على جوائز دولية، أعماله منتشرة في المتاحف العالمية، وهو علم من أعلام الفن سيتذكره لبنان".