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الثلاثاء، 05 فبراير 2019 10:05 م
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بسبب حريق فى جرار

عودة حركة القطارات لطبيعتها بمحطة قليوب بعد توقف نصف ساعة

الثلاثاء، 05 فبراير 2019 08:38 م
عودة حركة القطارات لطبيعتها بمحطة قليوب بعد توقف نصف ساعة قطار - أرشيفية
القليوبية نيفين طه
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عادت حركة القطارات لطبيعتها بعد توقفها قرابة نصف ساعة ، بسبب حريق شب فى  جرار قطار القاهرة – المنصورة بمحطة سكك حديد قليوب ، حيث تم إستبدال الجرار بأخر .

 تلقي اللواء رضا طبلية  ،مدير امن القليوبية إخطارا من حسن محاريق ، نائب مامور قسم قليوب بورود بلاغ بنشوب حريق في قطار بمحطة سكك حديد قليوب ، وانتقلت  قوات الحماية المدنية وتم السيطرة علي حريق قبل إمتداده العربات القطار أو كابينة قائد الجرار وجري إستبدال الجرار والتحفظ عليه ، وتبين من تحريات العميد يحي راضي ، رئيس مباحث القليوبية ، أن الحريق شب فى جرار القطاررقم 1915 المتجه من القاهرة الى المنصورة ويحمل رقم 3217 وتم السيطرة علي الحريق وإستكمال رحلة القطار بعد تعطل نصف ساعة .

 

 


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