عودة حركة القطارات لطبيعتها بمحطة قليوب بعد توقف نصف ساعة

القليوبية نيفين طه

عادت حركة القطارات لطبيعتها بعد توقفها قرابة نصف ساعة ، بسبب حريق شب فى جرار قطار القاهرة – المنصورة بمحطة سكك حديد قليوب ، حيث تم إستبدال الجرار بأخر .

تلقي اللواء رضا طبلية ،مدير امن القليوبية إخطارا من حسن محاريق ، نائب مامور قسم قليوب بورود بلاغ بنشوب حريق في قطار بمحطة سكك حديد قليوب ، وانتقلت قوات الحماية المدنية وتم السيطرة علي حريق قبل إمتداده العربات القطار أو كابينة قائد الجرار وجري إستبدال الجرار والتحفظ عليه ، وتبين من تحريات العميد يحي راضي ، رئيس مباحث القليوبية ، أن الحريق شب فى جرار القطاررقم 1915 المتجه من القاهرة الى المنصورة ويحمل رقم 3217 وتم السيطرة علي الحريق وإستكمال رحلة القطار بعد تعطل نصف ساعة .