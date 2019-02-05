ضبط 3800 لتر مواد بترولية قبل بيعها بالسوق السوداء بمدينة قليوب

القليوبية إبراهيم سالم

شن حامد طلبة رئيس مركز ومدينة قليوب بالقليوبية، حملة اليوم، على منافذ البيع والأسواق، حيث تم تحرير عدد من المحضر للمخالفين، وأثناء مروره بقرية بلقس التابعة للمدينة، تم ضبط مخزن لبيع مواد بترولية "سولار" خارج القانون "سوق سوداء" بعزبة السكرى ببلقس.

وأكد "طلبة" في تصريحات صحفية، أن إجمالي الكمية التي تم ضبطها قدرت بـ3800 لتر مواد بترولية، مشيرا إلى أنه تم التحفظ عليها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية وإحالة المخالفين للنيابة العامة للتحقيق.

وأوضح رئيس مدينة قليوب، أن الحملات مستمرة يوميا لضبط الأسعار بالأسواق والحفاظ على المواطن من أن يقع فريسة لجشع التجار، إلى جانب التأكد من البيانات وسلامة المنتجات المقدمة له حفاظا على صحته.