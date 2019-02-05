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ضبط مستحضرات تجميل مهربة بالإسكندرية قيمة الرسوم عليها 10 ملايين جنيه

الثلاثاء، 05 فبراير 2019 12:29 م
ضبط مستحضرات تجميل مهربة بالإسكندرية قيمة الرسوم عليها 10 ملايين جنيه جانب من المضبوطات
كتب محمود عبد الراضى
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نجحت الإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحرى في ضبط أكثر من 2 مليون قطعة مستحضرات تجميل قبل تهريبها لداخل البلاد عبر ميناء الإسكندرية.
 
وأكدت معلومات وتحريات قسم المباحث الجنائية بالإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحرى قيام إحدى شركات الاستيراد كائنة بمحافظة المنوفية باستيراد رسالة مشمولها عبارة عن "إكسسوارات وهدايا" وتحتوى على أصناف مخالفة ومحظور دخولها البلاد، بقصد تهريبها بطريقة غير مشروعة، عبارة عن مستحضرات تجميل مجهولة المصدر والنوع.
 
وعقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة "أمنية، جمركية" بالفحص تبين أن مشمول الرسالة بالكامل عبارة عن مستحضرات تجميل مجهولة المصدر، غير مثبتة بالأوراق دون موافقة الجهات المختصة، مما يشكل خطورة على الصحة العامة على المواطين.
 
وتم ضبط 430 كرتونة بداخل كلٍ منها 5000 قطعة بإجمالى أعداد تزيد عن 2 مليون قطعة، وقدرت قيمة البضاعة والرسوم الجمركية بمبلغ 10 ملايين جنيه.
 
 
المضبوطات
المضبوطات

جانب من المضبوطاات
جانب من المضبوطاات

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
 

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