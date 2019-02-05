video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 05 فبراير 2019 04:07 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

صور.. وزير المالية: الانتهاء من قانون جديد للمالية العامة العام الحالى

الثلاثاء، 05 فبراير 2019 12:53 م
صور.. وزير المالية: الانتهاء من قانون جديد للمالية العامة العام الحالى محمد معيط وزير المالية
كتبت- منى ضياء تصوير اشرف فوزى
إضافة تعليق
قال محمد معيط وزير المالية، اليوم الثلاثاء، أن العام الحالى سيشهد العديد من التعديلات والتشريعات الجديدة، ومنها قانون الفاتورة الإلكترونية، وقانون الإجراءات الضريبية الموحد، وسيعرضان على المجتمع المدنى لمناقشته خلال أسبوع.
 
وأعلن معيط خلال مؤتمر صحفى اليوم لإعلان مؤشرات الأداء المالى للنصف الأول من السنة المالية الحالية 2018-2019 بالوزارة، أنه يرى حاليا إعداد قانون جديد للمالية العامة للدولة المصرية، سيلغى بموجبه قانونى الموازنة العامة والحسابات الحكومية، متوقعا الانتهاء منه خلال العام الحالى.
 
وأشار وزير المالية إلى العمل على الانتهاء من قانونى المحاسبة الضريبية، للإعلانات على المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعى، والتجارة الإلكترونية، خلال العام الحالى، بالإضافة إلى تعديلات على القانون رقم 91 لسنة 2005 للضرائب على الدخل، والمقرر أن يتضمن حل كافة المشكلات التى ظهرت خلال التنفيذ.
 
وأضاف معيط، انتهاء تعديلات قانون الضرائب العقارية، على أن يجرى عرضها قريبا على مجلس الوزراء، وسيتم طرحه للحوار المجتمعى، قبل إرساله لمجلس النواب، لافتا إلى انتهاء الوزراء من إعداد استراتيجية الدين العام، وعرضها على رئيس الجمهورية وتلقى توجيهات، لافتا إلى الانتهاء من النسخة النهائية بنهاية الشهر الجارى، لافتا إلى أن خدمة الدين العام من أهم التحديات التى تواجه الحكومة.
 
محمد معيط وزير المالية (1)
 

 

محمد معيط وزير المالية (2)
 

 

محمد معيط وزير المالية (3)
 

 

محمد معيط وزير المالية (4)
 

 

محمد معيط وزير المالية (5)
 

 

محمد معيط وزير المالية (6)
 

 

محمد معيط وزير المالية (7)
 

 

محمد معيط وزير المالية (8)
 

 

محمد معيط وزير المالية (9)
 

 

محمد معيط وزير المالية (10)
 

 

محمد معيط وزير المالية (11)
 

 

محمد معيط وزير المالية (12)
 

 

محمد معيط وزير المالية (13)
 

 

محمد معيط وزير المالية (14)
 

 

محمد معيط وزير المالية (15)
 

 

محمد معيط وزير المالية (16)
 

 

محمد معيط وزير المالية (17)
 

 

محمد معيط وزير المالية (18)
 

 

محمد معيط وزير المالية (19)
 

 

 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

المالية: صرف رواتب العاملين بالدولة 17 يوليو بالعلاوات المختلفة.. محمد معيط: إلزام الممولين والمسجلين بالضرائب بالتقدم إلكترونيا 1 أكتوبر.. ويؤكد: مبادرة لدعم المتعثرين خلال أسبوع.. وحققنا فائضا 4 مليارات جنيه

اخبار الاقتصاد

وزارة المالية

الدين العام

الموازنة




لا تفوتك
فيديو.. خالد صلاح:إصدارات اليوم السابع تدعم مبادرة علاج 100 طفل مصاب بمرض القلب

فيديو.. خالد صلاح:إصدارات اليوم السابع تدعم مبادرة علاج 100 طفل مصاب بمرض القلب

شاهد.. المودة والتسامح يتجسدان فى سلام شيخ الأزهر والبابا فرنسيس بالإمارات

شاهد.. المودة والتسامح يتجسدان فى سلام شيخ الأزهر والبابا فرنسيس بالإمارات

"الملصق الإلكترونى" يطرق أبواب المرور ... بدء تركيبه بوحدات القاهرة..والقانون الجديد ينص على عدم ترخيص أى سيارة بدونه ..وكاميرات ورادارات لرصد المخالفات على الطرق..وتدريب الضباط للتعامل مع التكنولوجيا الجديدة

"الملصق الإلكترونى" يطرق أبواب المرور ... بدء تركيبه بوحدات القاهرة..والقانون الجديد ينص على عدم ترخيص أى سيارة بدونه ..وكاميرات ورادارات لرصد المخالفات على الطرق..وتدريب الضباط للتعامل مع التكنولوجيا الجديدة

أردوغان.. حامى أفريقيا الحرامى.. كيف تسلل الدكتاتور العثمانى إلى "القارة السمراء".. الاستثمارات والتجارة بوابة الرئيس التركى لتمويل الجماعات الإرهابية.. وتقارير تكشف أطماع أنقرة فى ثروات الشعوب الأفريقية

أردوغان.. حامى أفريقيا الحرامى.. كيف تسلل الدكتاتور العثمانى إلى "القارة السمراء".. الاستثمارات والتجارة بوابة الرئيس التركى لتمويل الجماعات الإرهابية.. وتقارير تكشف أطماع أنقرة فى ثروات الشعوب الأفريقية

تحديث جديد لتطبيق "فايبر".. تعرف على أبرز مزاياه

تحديث جديد لتطبيق "فايبر".. تعرف على أبرز مزاياه

ملخص وأهداف مباراة ليفربول ووستهام في الدوري الإنجليزي

ملخص وأهداف مباراة ليفربول ووستهام في الدوري الإنجليزي

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة