صور.. عواصف ترابية تضرب الوادى الجديد والمحافظة تحذر المواطنين

تعرضت مراكز محافظة الوادى الجديد، لموجة من العواصف الترابية والرياح الشديدة، والتى تسببت فى حجب الرؤية على الطرق، وأدت لإعاقة سير السيارات على الطرق السريعة، حيث رفعت الأجهزة التنفيذية درجة الاستعداد تحسبا لحدوث طوارئ بسبب موجة الطقس السيئ.

وحذرت إدارة المرور، قائدى السيارات والمركبات من تجاوز السرعات المقررة، حفاظا على أرواح المواطنين حتى هدوء العواصف، فيما وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، بتشكيل غرف عمليات لمتابعة أحوال الطقس، وإعداد تقارير متوالية بها.