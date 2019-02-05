وكان رئيس البرلمان الأوروبي ، أنطونيو تاياني ، قد صرح أمس الإثنين بأن 16 دولة من دول الاتحاد الأوروبي - ليس من بينها إيطاليا - قد اعترفت برئيس الجمعية الوطنية "البرلمان" في فنزويلا - الذي ينتمي إلى المعارضة - خوان جوايدو ، رئيسا "انتقاليا" للبلاد.

وأضاف كازيني ، في تصريحات بثتها وكالة أنباء "آكي" الإيطالية أنه لا يمكن لبلاده أن تدعم خطّا يعزلها عن أصدقائها وحلفائها "التقليديين " في فنزويلا"، داعيا مجلس الشيوخ - لدى افتتاح جلسته العامة اليوم - إلى الطلب من الحكومة تقديم تقرير فوري عن الأمر، واضعا في الاعتبار تحذير الرئيس الإيطالي سيرجو ماتّاريلا بهذا الصدد.