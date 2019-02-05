سقوط عصابة سرقة السيارات ومساومة أصحابها لدفع فدية لإعادتها بالقاهرة

كتب ـ إبراهيم أحمد

ألقى رجال المباحث بقسم شرطة مصر القديمة، القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات وإعادتها لمالكيها مقابل مبالغ مالية، وأخطر اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة بالواقعة.

تلقى قسم شرطة مصر القديمة، بلاغا من سائق ومقيم بالمنوفية باكتشافه سرقة السيارة ملكه "ميكروباص" حال توقفها بدائرة القسم، وتلقيه اتصالا هاتفيا ساومه خلاله المتصل على دفع مبلغ 25 ألف جنيه مقابل إعادة السيارة، واتفق معه على التقابل بمحافظة الجيزة وترك المبلغ المالى، إلا أنه فوجئ باستيلائهم على المبلغ المالى دون إعادة السيارة.

ومن خلال التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة "أحمد.ع.ا" 28 سنة سائق و"إسلام.ح.م" 26 سنة سائق و"سهام.م.ا" 36 سنة و"أحمد.م.ا" 35 سنة سائق و"ماجدة.ا.ل" 54 سنة و"مسعد.ر.م" 45 سنة صاحب مغسلة و"محمد.ر.ح" 26 سنة سائق.

كما تم ضبطهم عدا المتهم الأخير وبحوزة المتهمين الأول والثانى مبلغ مالى من متحصلات الواقعة"، طبنجة صوت و5 طلقات صوت، 3 مفاتيح سيارة "مصطنعة"، هاتف محمول "المستخدم فى إجراء المساومة، وبمناقشتهم اعترفوا بتكوين تشكيل عصابى لسرقة السيارات وبإرشادهم تم ضبط عدد من السيارات، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على سياراتهم.