رفع حالة الطوارئ بشمال سيناء استعدادا للموجة الشتوية

شمال سيناء - محمد حسين

أعلنت محافظة شمال سيناء، مساء اليوم، رفع حالة الطوارئ والاستعدادات استعدادا لموجة شتوية محتملة، وتقرر وضع المستشفيات فى حالة استعداد، وتجهيز المعدات لرفع الرمال المتحركة على الطرق السريعة.

كما أعلنت المحافظة، أن اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، استعرض بحضور قيادات جهاز تعمير سيناء، مشروع انشاء قرية نموذجية لشباب الخريجين على المأخذ 23 لترعة الشيخ جابر الصباح، و تضم 500 منزل بمساحة 108 متر للمنزل الواحد، و2500 فدان ليصبح نصيب الشاب 5 أفدنة.

وقال محافظ شمال سيناء، أن تضم كافة المرافق الخدمية، وجارى وضع الشروط والضوابط لشباب الخريجين لاستفادة شباب الخريجين، وسيتم الإعلان عنها حال الانتهاء من وضعها.

وخلال الاجتماع تم استعراض مخططات المركز التكنولوجى المتطور المقرر إنشاءه فى ديوان عام المحافظه ليكون مركزا لخدمة المواطنين، ويضم مكاتب لاستقبال المواطنين بعدد ثلاث منافذ لتلقى الشكاوى، وتقديم الخدمة للمواطنين واستراحات لجلوس المواطنين، ومقر المكتب الإقليمى لرعاية أسر الشهداء والمصابين.