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عقب أمطار خفيفة وتكاثف للسحب والغيوم..

رئيس مدينة إسنا يعلن رفع درجة الاستعداد تحسباً لتقلبات الطقس المتوقعة

الثلاثاء، 05 فبراير 2019 11:28 ص
رئيس مدينة إسنا يعلن رفع درجة الاستعداد تحسباً لتقلبات الطقس المتوقعة أمطار - أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى
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أعلن محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا، عن قيام مركز العمليات وإدارة الأزمات والكوارث بالمركز باتخاذ عدد من الإجراءات لرفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع التغييرات المناخية وذلك بناءً علي توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفي ألهم، بعد أمطار سقوط خفيفة في حدود المدينة.

وقال رئيس المركز، إنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية منعقدة على مدار الأيام المقبلة، كما تم رفع درجة الاستعداد القصوى من خلال التنسيق مع كافة المجالس القروية على مستوى المركز ليتم إخطار غرفة العمليات الرئيسية بأي طارئ في حينه.

 


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