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رئيس جامعة الفيوم يشهد يفتتح المستشفى التخصصى الجديد ووحدة الأشعة المقطعية

الثلاثاء، 05 فبراير 2019 06:33 م
رئيس جامعة الفيوم يشهد يفتتح المستشفى التخصصى الجديد ووحدة الأشعة المقطعية رئيس جامعة الفيوم يشهد إفتتاح مستشفى الفيوم التخصصي الجديد
الفيوم رباب الجالي
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افتتح الدكتور أشرف عبد الحفيظ رحيل القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم، يرافقه نيافه الأنبا إبرام مطران الفيوم، والدكتور محمد عيسى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث مستشفى الفيوم التخصصى الجامعى الجديد، اليوم الثلاثاء بجامعة الفيوم.

بحضور الدكتور عبد الحميد عبد التواب رئيس الجامعة الأسبق و الدكتور خالد الخشاب عميد كلية الطب و الدكتور عاصم العيسوى وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة آمال هاشم وكيل وزارة الصحة بالفيوم و الدكتور محمد صفاء الدين مدير عام المستشفيات الجامعية.

وأشاد الدكتور أشرف عبد الحفيظ بمستوى الإمكانيات الموجودة بالمستشفى التخصصى الجديد مطالباً كافة أساتذة كلية الطب بضرورة المساهمة الفعالة فى النهوض بالخدمة الطبية ، موضحاً أن الهدف من المستشفى الجديد زيادة موارد المستشفيات الجامعية لصالح صندوق تحسين الخدمة الطبية لمرضى العلاج المجانى وتحسين الخدمة الطبية المقدمة بالمستشفيات الجامعية بصورة كبيرة، والإرتقاء بالمنظومة الطبية بمحافظة الفيوم.

وأشار الدكتور خالد الخشاب إلى أنه سيتم تشغيل جهاز الأشعة المقطعية الجديد وهو من أحدث أجهزة الأشعة المقطعية على مستوى الجمهورية فهو يتميز بعدة مميزات أهمها الدقة الفائقة فى التصوير حيث يقوم بعمل 160 مقطع فى الدقيقة الواحدة تتيح أعلى درجة من التفاصيل وأعلى درجة من الجودة، وأقل جرعة تعرض للإشعاع، وأسرع تقنيات الفحص مما يناسب حالات الطوارئ، كما يتميز بتصميم فريد من نوعه على شكل حلقة كبيرة توفر مساحة واسعة مما يعطى تجربة أكثر راحة للمريض، ويستخدم فى تكوين صورة ثلاثية الأبعاد لأعضاء الجسم الداخلية بوضوح عالى جدًا للصورة.

وأوضح الدكتور محمد صفاء الدين مدير عام المستشفيات الجامعية بجامعة الفيوم أن المستشفى الملحقة بمستشفى الجراحات هو عبارة عن مستشفى تخصصى يتميز بوجود غرف إقامة فاخرة للمرضى وعيادات خارجية وإستقبال الطوارئ على مدار 24 ساعة.

وأضاف أن أعمال تجهيز مبنى الجراحات يستهدف زيادة غرف العمليات من 7 غرف إلى 12 غرفة عمليات كبرى مع مراعاة جودة غرف العمليات الجديدة حتى تتلائم مع متطلبات وإشتراطات الجودة ومكافحة العدوى، مشيراً إلى أن المستشفى تتكون من 30 غرفة منها 4 أجنحة فاخرة و 4 عيادات خارجية وصيدلية خارجية وقسم إستقبال وطوارئ.

 
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