video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 05 فبراير 2019 07:14 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

رئيس القيادة الأمريكية: ترامب لم يشاورنى قبل قرار سحب القوات من سوريا

الثلاثاء، 05 فبراير 2019 06:13 م
رئيس القيادة الأمريكية: ترامب لم يشاورنى قبل قرار سحب القوات من سوريا الجنرال جوزيف فوتيل رئيس القيادة المركزية الأمريكية
(رويترز)
إضافة تعليق

قال الجنرال جوزيف فوتيل رئيس القيادة المركزية الأمريكية الذى يتولى الإشراف على القوات الأمريكية فى الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء إنه لم تتم مشاورته قبل القرار المفاجئ الذى اتخذه الرئيس دونالد ترامب فى ديسمبر بسحب القوات الأمريكية من سوريا.

وقال فوتيل فى جلسة بمجلس الشيوخ "لم تجر استشارتي" فى الوقت الذى اعترف فيه بأن ترامب أبدى علانية رغبة فى الانسحاب من سوريا فى مرحلة ما.

وجاء هذا الإعلان بينما حذر فوتيل من استمرار خطر تنظيم داعش فى سوريا والعراق عقب انسحاب القوات الأمريكية.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

جنرال أمريكى: داعش يسيطر على 20 ميلا مربعا فى سوريا

رئيس القيادة الأمريكية

سحب القوات من سوريا

سوريا

امريكا




لا تفوتك
فيديو.. خالد صلاح:إصدارات اليوم السابع تدعم مبادرة علاج 100 طفل مصاب بمرض القلب

فيديو.. خالد صلاح:إصدارات اليوم السابع تدعم مبادرة علاج 100 طفل مصاب بمرض القلب

شاهد.. المودة والتسامح يتجسدان فى سلام شيخ الأزهر والبابا فرنسيس بالإمارات

شاهد.. المودة والتسامح يتجسدان فى سلام شيخ الأزهر والبابا فرنسيس بالإمارات

"الملصق الإلكترونى" يطرق أبواب المرور ... بدء تركيبه بوحدات القاهرة..والقانون الجديد ينص على عدم ترخيص أى سيارة بدونه ..وكاميرات ورادارات لرصد المخالفات على الطرق..وتدريب الضباط للتعامل مع التكنولوجيا الجديدة

"الملصق الإلكترونى" يطرق أبواب المرور ... بدء تركيبه بوحدات القاهرة..والقانون الجديد ينص على عدم ترخيص أى سيارة بدونه ..وكاميرات ورادارات لرصد المخالفات على الطرق..وتدريب الضباط للتعامل مع التكنولوجيا الجديدة

أردوغان.. حامى أفريقيا الحرامى.. كيف تسلل الدكتاتور العثمانى إلى "القارة السمراء".. الاستثمارات والتجارة بوابة الرئيس التركى لتمويل الجماعات الإرهابية.. وتقارير تكشف أطماع أنقرة فى ثروات الشعوب الأفريقية

أردوغان.. حامى أفريقيا الحرامى.. كيف تسلل الدكتاتور العثمانى إلى "القارة السمراء".. الاستثمارات والتجارة بوابة الرئيس التركى لتمويل الجماعات الإرهابية.. وتقارير تكشف أطماع أنقرة فى ثروات الشعوب الأفريقية

تحديث جديد لتطبيق "فايبر".. تعرف على أبرز مزاياه

تحديث جديد لتطبيق "فايبر".. تعرف على أبرز مزاياه

ملخص وأهداف مباراة ليفربول ووستهام في الدوري الإنجليزي

ملخص وأهداف مباراة ليفربول ووستهام في الدوري الإنجليزي

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة