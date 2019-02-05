رئيس القيادة الأمريكية: ترامب لم يشاورنى قبل قرار سحب القوات من سوريا

(رويترز)

قال الجنرال جوزيف فوتيل رئيس القيادة المركزية الأمريكية الذى يتولى الإشراف على القوات الأمريكية فى الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء إنه لم تتم مشاورته قبل القرار المفاجئ الذى اتخذه الرئيس دونالد ترامب فى ديسمبر بسحب القوات الأمريكية من سوريا.

وقال فوتيل فى جلسة بمجلس الشيوخ "لم تجر استشارتي" فى الوقت الذى اعترف فيه بأن ترامب أبدى علانية رغبة فى الانسحاب من سوريا فى مرحلة ما.

وجاء هذا الإعلان بينما حذر فوتيل من استمرار خطر تنظيم داعش فى سوريا والعراق عقب انسحاب القوات الأمريكية.