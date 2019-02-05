رئيس العراق يتلقى دعوة من الرئيس السيسى للمشاركة بالقمة العربية الأوروبية

كتب : أحمد جمعة

استقبل رئيس جمهورية العراق الدكتور برهم صالح، الثلاثاء، في قصر السلام ببغداد سفير مصر لدى العراق علاء موسى.

وقالت الرئاسة العراقية فى بيان صحفى إن رئيس الجمهورية تلقى دعوة رسمية من الرئيس عبد الفتاح السيسى لحضور مؤتمر القمة العربية – الأوربية المزمع عقده فى مدينة شرم الشيخ نهاية الشهر الجاري.

وحمل رئيس الجمهورية العراقية السفير المصرى فى بغداد تحياته للرئيس السيسي، معرباً عن إمتنانه لهذه الدعوة الكريمة.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها، وآخر مستجدات الأوضاع العربية والدولية.