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خادمة وعامل وراء سرقة مشغولات ذهبية من شقة مواطن فى الشروق

الثلاثاء، 05 فبراير 2019 01:07 م
خادمة وعامل وراء سرقة مشغولات ذهبية من شقة مواطن فى الشروق الخادمة وشريكها المتهمين
كتب إبراهيم أحمد
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تمكن رجال مباحث قسم شرطة الشروق، من كشف ملابسات واقعة سرقة مشغولات ذهبية من شقة مواطن بمنطقة الشروق، والذى تبين أن الخادمة بالاستعانة مع عامل زراعى وراء ارتكاب الواقعة، فتم ضبط المتهمين وإحالتهما للنيابة التى تولت التحقيق.

 

تلقى رجال مباحث قسم شرطة الشروق، بلاغا من أحد الأشخاص، باكتشافه سرقة كمية من المشغولات الذهبية والمبالغ المالية من داخل مسكنه.

 

من خلال التحريات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة كلٍ من "نادية.م.ر" 23 سنة، تعمل طرف المجنى عليه ومقيمة مركز شرطة دارالسلام سوهاج، و"حسن.ع.م"  67 سنة، عامل زراعى، فتم ضبطهما.

 

بمواجهتهما، اعترفا بارتكاب الواقعة، تم بإرشادها ضبط كافة المسروقات بمكان إخفائها، باستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة .

 


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