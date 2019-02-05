حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات لشروعه فى قتل شقيقه بسب الميراث بشبرا الخيمة

القليوبية - فريق المحافظات

أمر المستشار عمرو عوض رئيس نيابة شبرا الخيمة أول، بحبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات لقيامه بالشروع فى قتل شقيقه بسب الميراث، وأمرت النيابة العامة بتحريز السلاح المستخدم بالواقعة "مطواه".

كان قد تلقي اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد صموئيل عطا الله مأمور قسم أول شبرا الخيمة، بتلقيه بلاغا من مستشفى الساحل، بوصول "مصطفى س ع" 18سنة، طالب، مصاب بجرح نافذ وحالته الصحية خطيرة.

انتقل اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية بالقليوبية العميد يحي راضي، رئيس مباحث المديرية، وتبين قيام "محمود س ع"، 24 سنة، عامل بالتعدي علي شقيقه بمطواة في مشاجرة بينهما بسبب خلافات الميراث.

وتم نقل المصاب إلي مستشفي الساحل، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل المتهم إلي النيابة التى أصدرت قرارها السابق.