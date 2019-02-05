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حالة الطقس اليوم الثلاثاء 5/2/2019 فى مصر والدول العربية

الثلاثاء، 05 فبراير 2019 12:00 ص
حالة الطقس اليوم الثلاثاء 5/2/2019 فى مصر والدول العربية الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب
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نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم  الثلاثاء، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعا آخر فى درجات الحرارة ليسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية حار على باقى الأنحاء نهارا، بارد ليلا، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على أغلب الأنحاء تكون رعدية أحيانا وتصل لحد السيول على مناطق من سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

 

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تنشط الرياح الجنوبية الشرقية المثيرة للرمال والأتربة على غرب البلاد والمناطق المكشوفة من الوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد، كما تنشط على البحر المتوسط، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة مع ارتفاع الموج فيه من مترين ونصف المتر إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية جنوبية شرقية، أما عن حالة البحر الأحمر تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية شرقية.

 

الطقس فى الأردن

نهاراً: توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح أعلى من معدلاتها العامة بحدود 2-4 درجات مئوية، في حين تكون درجات الحرارة الملموسة مُتدنية، ويكون الطقس بارداً نسبياً بوجهٍ عام مع هبوب رياح قوية في معظم الأوقات تعمل على تحول الطقس تدريجياً إلى مُغبر، كما و تزيد هذه الرياح من الإحساس البرودة بشكل لافت، الرياح تكون جنوبية شرقية إلى شرقية نشطة السرعة، مع هبات قوية على فترات لا سيما فوق الجبال قد تصل سرعة بعض هباتها إلى ما يُقارب 90 كم/ساعة.

 

في خليج العقبة، الرياح: شمالية شرقية مُعتدلة السرعة، وحالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (5-10سم)، ودرجة حرارة سطح مياه البحر: 22 درجة مئوية

ليلاً: يكون الطقس بارداً في عموم المناطق، و مغبراً على فترات مع تدني لمدى الرؤية الأفقية خاصة في المناطق الصحراوية نتيجة الغبار، و تظهر تدريجياً كميات كبيرة من السُحب المُتوسطة و العالية، و يُحتمل هطول زخات محلية من المطر في مناطق محدودة، لا سيما في المنطقة الجنوبية، والرياح تستمر جنوبية شرقية إلى شرقية نشطة السرعة، مع هبات قوية أحياناً، خاصة فوق الجِبال.

 

الطقس فى فلسطين 

لا يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة، بحيث تبقى أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 4 درجات مئوية، ويكون الطقس صافياً إلى غائم جزئي، ومائلاً للبرودة نهاراً، وبارداً ليلاً، وخلال ساعات الليل يحتمل تساقط زخات محلية من الأمطار على بعض المناطق، وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا مما يزيد الاحساس بالبرودة.

 

 

 


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