حاكم مصرف لبنان: تطورات مالية إيجابية بعد تشكيل الحكومة الجديدة

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أكد حاكم مصرف لبنان "البنك المركزي" رياض سلامه ، أن تشكيل الحكومة الجديدة كان له انعكاسات إيجابية على الأوضاع النقدية فى البلاد، موضحا أن الدولار أصبح معروضا فى السوق المحلية لشراء الليرة اللبنانية؛ ما يعيد تعزيز دور العملة الوطنية فى الادخار،على حد قوله.

جاء ذلك فى تصريحات أدلى بها عقب لقاء عقده مع الرئيس اللبنانى ميشال عون ، صباح اليوم الثلاثاء فى قصر بعبدا الجمهوري، تم خلاله استعراض الوضع النقدى فى ضوء التطورات السياسية الأخيرة، مشيرا إلى أنه وضع عون فى صورة التطورات الإيجابية وعمل مصرف لبنان.