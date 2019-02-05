جنايات بورسعيد تنظر جلسة سماع شهود قضية رشوة رئيس مصلحة الجمارك السابق

بورسعيد محمد فرج

تنظر اليوم الثلاثاء، محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار سامى عبد الرحيم وعضوية كل من: المستشارين سامى عثمان، ومحمد زكى، ومحمد عماد، وكيل النيابة العامة، وسكرتارية عصام سليمان، ومحمد على جلسة سماع شهود قضية الرشوة المتهم فيها جمال عبد العظيم رئيس مصلحة الجمارك السابق.

تعود أحداث القضية رقم 4375 لسنة 2018 جنايات ميناء بورسعيد المقيدة برقم 1316 لسنة 2018 كلى بورسعيد والتى كشفها ضباط الرقابة الإدارية وانتهت تحقيقات المستشار خالد ضياء المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا توجيه الاتهامات لكل من رئيس مصلحة الجمارك السابق و7 متهمين أخرين .