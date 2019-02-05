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لسد العجز فى المدارس

تعرف على أبرز شروط مسابقة التعاقد المؤقت مع المعلمين

الثلاثاء، 05 فبراير 2019 06:02 م
تعرف على أبرز شروط مسابقة التعاقد المؤقت مع المعلمين طلاب مدارس - أرشيفية
كتب محمود طه حسين
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بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الاستعداد لمسابقة المعلمين المؤقتة التى تبدأ بعد غد الخميس  ، ويتم الإعلان عن كافة تفاصيلها عبر الموقع الرسمى للوزارة.

وقالت مصادر مسئولة بالوزارة لـ" اليوم السابع"، إنه على رأس شروط التعاقد مع المعلمين هو ألا يكون للمتقدم قريب من قيادة بالتربية والتعليم والتعليم تحقيقا للشفافية والعدالة والحيادية، وأن يكون العقد مؤقت لمدة 3 شهور حتى انتهاء الفصل الدراسى الثانى.

 

وأوضحت الوزارة ، أن التعاقدات والمقابلات ستكون من خلال لجان فى المديريات التعليمية والإدارات، لافتة إلى أن الأولوية للمعلمين المتقدمين من الإدارات التعليمية، قائلة: "الأولوية فى الاختيار ستكون للمعلم المتقدم فى إداراته أولا ثم الاختيار من أقرب مكان له حال احتياج الإدارة لمعلمين أخرين لاستكمال سد العجز".

  

وأشارت المصادر، إلى أنه من المقرر أن يتم الانتهاء من المسابقة قبل 1 مارس المقبل، حتى يتمكن المعلمين الجدد من استلام عملهم خلال التيرم الثانى وقب الدخول فى أعمال الامتحانات وخلافه.

 

وأكدت المصادر ، أن المسابقة سيتم الإعلان عنها يوم الخميس ، حيث سيتم فتح باب التقدم للمعلمين، لافتة إلى أنه تم تسليم العقود لمديري المديريات التعليمية خلال اجتماعهم مع الدكتور محمد عمر ، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، موضحة أن التقدم سيكون إلكترونيا والمقابلات فى المديريات التعليمية.

 

وأوضحت المصادر أنه على رأس الأوراق المطلوبة شهاة التخرج والقيد العائلى وستكون من ضمن أفضلية الاختيارهو التقدير وسنة التخرج .

 


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