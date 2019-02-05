تجار الهيروين يتساقطون فى قبضة الشرطة بحملات مداهمة السحر والجمال

كتب محمود عبد الراضي

شن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارات البحث الجنائى بمديريات أمن "الشرقية، الإسماعيلية، القليوبية" والإدارة العامة لمكافحة المخدرات مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن وقطاع الأمن المركزى حملة أمنية مكبرة استهدفت منطقة السحر والجمال.

وأسفرت الحملات الأمنية التى أشرف عليها اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية عن ضبط 3 أشخاص كونوا تشكيلا عصابيا تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة متخذين من مدينة العاشر من رمضان مكانا لمزاولة نشاطهم الإجرامى وحيازتهم أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص للدفاع عن تجارتهم غير المشروعة وذلك أثناء تواجدهم بالمنطقة الصحراوية المتاخمة لطريق بلبيس العاشر دائرة القسم وبحوزتهم (كمية من مخدر الهيروين وزنت كيلو جرام ، بندقية آلية بخزينتها 7 طلقات نارية من ذات العيار، مبلغ مالى ، 2 ميزان حساس)، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى للدفاع والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهم الإجرامى.

وأثمرت جهود الحملات الأمنية عن ضبط عاطل لإتجاره فى المواد المخدرة متخذا من مدينة العاشر من رمضان مكانا لمزاولة نشاطه الإجرامى، وذلك حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان وبحوزته (100جرام لمخدر الهيروين ، هاتف محمول ، مبلغ مالى ) وبمواجهته اعترف بحيازة للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع الهاتف المحمول للإتصال بعملائه.

وتمكنت الحملات الأمنية من ضبط عاطل لإتجاره فى المواد المخدرة متخذا من مدينة العاشر من رمضان مكانا لمزاولة نشاطه الإجرامى أثناء تواجده بناحية إنشاص الرمل دائرة مركز شرطة بلبيس، بحوزته ( 35 جرام لمخدر الهيروين ، مبلغ مالى ، هاتف محمول ) وبمواجهته اعترف بحيازة للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع الهاتف المحمول للإتصال بعملائه.

ونجحت قوات الشرطة فى ضبط عاطل لإتجاره فى المواد المخدرة وبخاصة مخدر "الهيروين" متخذا من مدينة العاشر من رمضان مكانا لمزاولة نشاطه الإجرامى، وذلك حال استقلاله دراجة نارية "بدون لوحات" وذلك بالظهير الصحراوى للمجاورة 30 دائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان وبحوزته(100 جرام لمخدر الهيروين)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمخدر بقصد الإتجار.

وتمكنت الحملات الأمنية من ضبط عاطل لإتجاره فى المواد المخدرة وبخاصة مخدر الهيروين متخذا من مدينة العاشر من رمضان مكانا لمزاولة نشاطه الإجرامى وذلك حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان، وبحوزته (50 جرام لمخدر الهيروين)، وبمواجهته اعترف بحيازة للمخدر بقصد الإتجار، وضبط "مصطفى.و.ط"، لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة، وبخاصة مخدر الهيروين متخذا من مدينة العاشر من رمضان مكانا لمزاولة نشاطه الإجرامى حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان، وبحوزته (50 جرام لمخدر الهيروين) ، وبمواجهته اعترف بحيازته للمخدر بقصد الإتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجارى الاستمرار فى بذل المزيد من الجهود لاستكمال تنفيذ خطة البحث الهادفة لضبط باقى العناصر الإجرامية.