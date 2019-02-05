بلتون يحدد القيمة العادلة لسهم جهينة بسعر 12.70 جنيه مع توصية بالاحتفاظ

كتب هانى الحوتى

حدد بنك الاستثمار بلتون، القيمة العادلة لسهم شركة جهينة للصناعات الغذائية بسعر 12.70 جنيه،-ويبلغ السعر الحالى 11.50 جنيه- مع توصية بالاحتفاظ.

وقال بلتون، إن شركة جهينة للصناعات الغذائية أصدرت مؤشرات نتائج الأعمال غير المدققة لعام 2018، والتى أظهرت صافى ربح 408 مليون جنيه، بارتفاع ضخم 107% من مستوى منخفض فى 2017، رغم انخفاضه بنسبة 19% عن تقديراته، نتيجة انخفاض بنود الربحية قبل خصم الضرائب، وعلى أساس ربع سنوى، سجلت الشركة صافى ربح 49 مليون جنيه فى الربع الرابع لعام 2018، بارتفاع 5% على أساس سنوى، وانخفاض 60% على أساس ربع سنوى وأقل من توقعات عند 144 مليون جنيه نتيجة تراجع بنود الربحية قبل خصم الضرائب.

وأضاف بلتون، أنه على مستوى الإيرادات، سجلت 1,7 مليار جنيه فى الربع الرابع لعام 2018، بارتفاع 13% على أساس سنوى بدعم من تحسن أحجام المبيعات، وبانخفاض 11% على أساس ربع سنوى نتيجة عوامل موسمية، أما مجمل الربح، بلغ 528 مليون جنيه فى الربع الرابع لعام 2018، بارتفاع 15% على أساس سنوى وباتفاق إلى حد كبير مع توقعاته -5%، مما أدى إلى تسجيل هامش مجمل ربح مسجلاً 31%، دون تغير تقريباً على أساس سنوى 60 نقطة أساس، ولكن بارتفاع 3 نقاط مئوية على أساس ربع سنوى نتيجة تعافى الهوامش من زيادة أسعار الوقود فى يوليو، على أساس سنوي، ارتفع كل من الإيرادات ومجمل الربح بنسبة 17% على أساس سنوى متفقة مع توقعات عند 7,1 مليار جنيه و 2,1 مليار جنيه على التوالى.

وأشار إلى اقتراح مجلس إدارة شركة جهينة توزيعات نقدية بنحو 20 قرش لكل سهم من أرباح عام 2018، مما يشير إلى عائد محتمل على التوزيع بنسبة 2%.