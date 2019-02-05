النيابة تستمع لأقوال 4 عمال فى واقعة وفاة عامل بتسمم بعد وجبة فاسدة

تستمع نيابة عين شمس الجزئية، برئاسة المستشار شريف عيسوى، لأقوال 4 عمال فى وفاة عامل بتسسم عقب تناوله وجبة "لانشون» فاسدة وبيرة، وتعاطى مخدر «الاستروكس".

وكشفت تحقيقات إسلام الأحمداوى مدير النيابة استقرت الحالة الصحية لـ 4 من المصابين، وتبين من التحريات الأولية، أنه عقب عودة المصابين من العمل وبشرائهم وجبة عشاء، وهى عبارة عن " لانشون- بيرة"، قاموا بتعاطى مخدر الاستروكس، فأصيبوا بحالة إعياء شديدة، وتم نقلهم للمستشفى.

كان قد ورود إخطار لقسم شرطة عين شمس من مستشفى باستقبال 5 عمال مصابين بتسمم عقب تناولهم وجبة :لانشون" فاسدة، تم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات .