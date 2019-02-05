video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 05 فبراير 2019 03:23 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

النيابة تستمع لأقوال 4 عمال فى واقعة وفاة عامل بتسمم بعد وجبة فاسدة

الثلاثاء، 05 فبراير 2019 02:21 م
النيابة تستمع لأقوال 4 عمال فى واقعة وفاة عامل بتسمم بعد وجبة فاسدة لانشون فاسد -أرشيفية
كتب عبد الله محمود
إضافة تعليق

تستمع نيابة عين شمس الجزئية، برئاسة المستشار شريف عيسوى، لأقوال 4 عمال فى وفاة عامل بتسسم عقب تناوله وجبة "لانشون» فاسدة وبيرة، وتعاطى مخدر «الاستروكس".

 

وكشفت تحقيقات إسلام الأحمداوى مدير النيابة استقرت الحالة الصحية لـ 4 من المصابين، وتبين من التحريات الأولية، أنه عقب عودة المصابين من العمل وبشرائهم وجبة عشاء، وهى عبارة عن " لانشون- بيرة"، قاموا بتعاطى مخدر الاستروكس، فأصيبوا بحالة إعياء شديدة، وتم نقلهم للمستشفى.

 

كان قد ورود إخطار لقسم شرطة عين شمس من مستشفى باستقبال 5 عمال مصابين بتسمم عقب تناولهم وجبة :لانشون" فاسدة، تم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات .

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تجديد حبس متهمين لتورطهما فى قتل شخصين بالواحات لخلاف على متحصلات سرقة

حبس خادمة ومسن سرقا شقة سكنية فى الشروق 4 أيام

حبس سائق توك توك سنة مع الشغل لسرقته هاتف محمول فى البساتين

اخبار الحوادث

اانيابة العامة

سماع الأقوال

أقوال الشهود

وفاة عامل

4 عمال

وجبة لانشون

تحقيقات النيابة




لا تفوتك
فيديو.. خالد صلاح:إصدارات اليوم السابع تدعم مبادرة علاج 100 طفل مصاب بمرض القلب

فيديو.. خالد صلاح:إصدارات اليوم السابع تدعم مبادرة علاج 100 طفل مصاب بمرض القلب

شاهد.. المودة والتسامح يتجسدان فى سلام شيخ الأزهر والبابا فرنسيس بالإمارات

شاهد.. المودة والتسامح يتجسدان فى سلام شيخ الأزهر والبابا فرنسيس بالإمارات

"الملصق الإلكترونى" يطرق أبواب المرور ... بدء تركيبه بوحدات القاهرة..والقانون الجديد ينص على عدم ترخيص أى سيارة بدونه ..وكاميرات ورادارات لرصد المخالفات على الطرق..وتدريب الضباط للتعامل مع التكنولوجيا الجديدة

"الملصق الإلكترونى" يطرق أبواب المرور ... بدء تركيبه بوحدات القاهرة..والقانون الجديد ينص على عدم ترخيص أى سيارة بدونه ..وكاميرات ورادارات لرصد المخالفات على الطرق..وتدريب الضباط للتعامل مع التكنولوجيا الجديدة

أردوغان.. حامى أفريقيا الحرامى.. كيف تسلل الدكتاتور العثمانى إلى "القارة السمراء".. الاستثمارات والتجارة بوابة الرئيس التركى لتمويل الجماعات الإرهابية.. وتقارير تكشف أطماع أنقرة فى ثروات الشعوب الأفريقية

أردوغان.. حامى أفريقيا الحرامى.. كيف تسلل الدكتاتور العثمانى إلى "القارة السمراء".. الاستثمارات والتجارة بوابة الرئيس التركى لتمويل الجماعات الإرهابية.. وتقارير تكشف أطماع أنقرة فى ثروات الشعوب الأفريقية

تحديث جديد لتطبيق "فايبر".. تعرف على أبرز مزاياه

تحديث جديد لتطبيق "فايبر".. تعرف على أبرز مزاياه

ملخص وأهداف مباراة ليفربول ووستهام في الدوري الإنجليزي

ملخص وأهداف مباراة ليفربول ووستهام في الدوري الإنجليزي

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة