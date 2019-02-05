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القبض على 30 تاجر مخدرات خلال حملة أمنية بالقليوبية

الثلاثاء، 05 فبراير 2019 12:55 م
القبض على 30 تاجر مخدرات خلال حملة أمنية بالقليوبية اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية
كتب ــ فريق المحافظات
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شنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، حملة أمنية مكبرة لضبط تجار المخدرات والخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية، بمدن المحافظة، أسفرت عن سقوط 30 تاجر مخدرات بينهم ربة منزل، وبحوزتهم كميات متنوعة من المواد المخدرة والأسلحة النارية، تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات.
 
 تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية، والعميد يحيي راضى، رئيس المباحث، يفيد بضبط " إسلام ج س" وشهرته " إسلام الميت " 36 سنة عاطل ، سابق اتهامه في 11 قضية" مخدرات – سلاح – مشاجرة – سرقة"، و"تهاني ح ح"  40 سنة ربة منزل.
 
كما تم ضبط "أشرف ح غ" 46 سنة عاطل، مطلوب ضبطه وإحضاره في قضية " سرقة"، و"شحته م م" 43 سنة عاطل، سابق اتهامه في 5 قضايا "مخدرات – سلاح – تبديد"، مسجل شقي خطر تحت رقم 1935 فئة " ب" " مخدرات و26 آخرين من تجار المخدرات وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة عبارة عن " 365 جرامًا من مخدر الأستروكس، و20 975 جرامًا من الحشيش، و310 جرامات من الفودو المخدر، و315 جرامًا من مسحوق الهيروين، و100 قرص مخدر، و25 جرامًا من مخدر الأفيون، ومبلغ مالى 15 ألف جنيه، فضلًا عن ضبط 8 أسلحة نارية، ومركبة توك توك بدون لوحات معدنية، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.
 

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