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القبض على 12 تاجر مخدرات بحملة أمنية على البؤر الإجرامية ببنها والقناطر الخيرية

الثلاثاء، 05 فبراير 2019 11:38 ص
القبض على 12 تاجر مخدرات بحملة أمنية على البؤر الإجرامية ببنها والقناطر الخيرية مخدر الاستروكس - أرشيفية
القليوبية - فريق المحافظات
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شنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، حملة أمنية لضبط تجار المخدرات والخارجين عن القانون، أسفرت عن ضبط 12 تاجر مخدرات وبحوزتهم كمية متنوعة من المواد المخدرة، تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين.

وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية، والعميد يحيى راضى رئيس المباحث، بالقبض على 12 تاجر مخدرات خلال حملة أمنية شملت أقسام شبرا الخيمة والقناطر الخيرية والعبور والخانكة وقليوب، وشبين القناطر، وقها وبنها وتم ضبط كميات متنوعة من المواد المخدرة عبارة عن 100جرام من مخدر الفودو، و300 جرام استروكس، و90 جراما من الهيروين المخدر، و350 جراما من الحشيش المخدر، 400 قرص مخدر، ومبالغ مالية، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

 


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