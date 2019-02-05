الصيادلة: أغلب المواد المخدرة المستحدثة ليست فى أشكال دوائية

كتبت آية دعبس

ثمنت نقابة الصيادلة، مواقف لجنة الصحة بمجلس النواب والتى طالما دعمت النقابة، لافتة أن الصيدليات ستظل خط الدفاع الأول عن صحة المريض فى كل أنحاء مصر، عبر تقديم النصح الطبى والخدمات الصحية بالمجان.

وأضافت النقابة فى بيان، أنها كانت فى طليعة المطالبين بإدراج المواد التخليقية ، التى استحدثتها مافيا تجارة المخدرات كمواد مخدرة ضمن جداول المخدرات التى يعاقب متداولوها ومتعاطوها طبقا للقوانين المنظمة، مؤكدة أن أغلب المواد التخليقية المستحدثة ، والتى يتم تداولها من خلال المدمنين ليست فى صيغ أو أشكال دوائية ولا يتم بيعها أو تداولها فى الصيدليات.

وأشارت النقابة ، إلى أنه لا يمكن أن يتم التصور بأى حال من الأحوال أن تكون الصيدليات فى مصر، هى إحدى مصادر تداول الأدوية المخدرة، وأن من يقوم بذلك هى قلة بسيطة لا ذكر لها من جموع الصيادلة الذين يزيد عددهم عن 70 ألف صيدلية، لافته إلى أن النقابة تتخذ أقصى العقوبات ضد من يصدر فى حقه حكما قضائيا فى قضايا بيع المواد المخدرة.