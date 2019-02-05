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بمشاركة 5 دول أفريقية..

الصناعات الهندسية تكشف مشاركة 4 دول أفريقية فى معرض "صناع مصر"

الثلاثاء، 05 فبراير 2019 08:00 ص
الصناعات الهندسية تكشف مشاركة 4 دول أفريقية فى معرض "صناع مصر" محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات
كتبت- منى ضياء
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قال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، إن هناك إقبالا من مصنعى الصعيد خاصة محافظة سوهاج على الاشتراك بمعرض "صناع مصر" التكامل الصناعى، والذى ينعقد خلال الفترة من 13-16 فبراير الجارى بالقاهرة، خاصة بعد تخصيص مساحة 100 متر مجانية لمحافظات الصعيد.

وأضاف المهندس لـ”اليوم السابع” أن دولة رواندا ستكون ضيف شرف المعرض، ويشارك بالمعرض مستثمرون من 4 دول أفريقية أخرى هى السنغال وغانا وزامبيا وكينيا، لافتا إلى أن المعرض يهدف لإحداث عملية التكامل الصناعى، من خلال تعريف المصنعين لمنتجات بعضهم البعض، لاستبدال المكون الأجنبى ببديل محلى للحد من الاستيراد وتوفير الدولار.

وأكد المهندس على دعم الغرفة للصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مطالبا بضرورة الاستفادة من المشاركة بهذا المعرض، وذلك من خلال التعرف على الشركات التى تصنع أجزاء مغذية والتواصل مع الهيئات الحكومية، التى تستورد بعض الأجزاء والمكونات من الخارج لعدم علمها بتصنيعها محلياً، مثل "وزارة الانتاج الحربى، الهيئة العربية للتصنيع، هيئة سكك حديد مصر، هيئة المترو، هيئة قناة السويس، الهيئة العامة للبترول، والتعريف بإمكانيات الصناعة المصرية فى تلبية احتياجاتهم.

وتسعى الغرفة إلى رفع نسبة المكون المحلى فى الصناعات الهندسية إلى 80% خلال العام الحالى، حيث بلغت النسبة حتى الآن 72%، وتعمل الغرفة على تعميق التصنيع من خلال جولاتها بالمدن الصناعية فى المحافظات المختلفة لاكتشاف القدرات الصناعية خاصة للصناعات الصغيرة والمتوسطة، كان آخرها زيارة لمحافظة سوهاج فى الأسبوع الثالث من يناير الماضى.

 


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اخبار الاقتصاد

الصناعات الهندسية

صناع مصر

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