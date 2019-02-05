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الصحة: لم نرصد حلوى مخدرة بالصيدليات والحديث عنها شائعات

الثلاثاء، 05 فبراير 2019 02:10 م
الصحة: لم نرصد حلوى مخدرة بالصيدليات والحديث عنها شائعات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة
كتب وليد عبد السلام
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أكدت وزارة الصحة والسكان أنه لم يتم رصد أى حلوى مخدرة بالصيدليات فى القاهرة والمحافظات، مؤكدة أن ما يثار حول وجودها بالصيدليات عار تماما من الصحة.

وقالت الدكتورة رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة في تصريحات لليوم السابع: "لا نعرف أى شيء عن هذه الحلوى ونطمئن المواطنين بأن أسواق الدواء مأمنة ومراقبة بما فيه الكفاية وقريبا سيتم تطبيق الباركود الدوائى وهو ما يمنع وجود أى منتج بالصيدلية غير مسجل بالإدارة المركزية للصيدلة.

وأضافت رئيس الإدارة المركزية أن الإدارة بها خط تليفونى برقم 025354150 يمكن للمستهلك التأكد من خلاله من الأدوية أو الإبلاغ عن أى صنف ناقص بالسوق، لافتة إلى أنه يمكن تلقى البلاغات والشكاوى طبقا لمنظومة الشكاوى الحكومية من خلال الخط الساخن الموحد (16528).

 

 

  


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الصحة

حلوى مخدرة

التفتيش الصيدلى




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