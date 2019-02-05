السيطرة على حريق بقطار القاهرة المنصورة بمحطة قليوب

القليوبية نيفين طه

تمكنت اجهزة الحماية المدنيه بالقليوبية من السيطرة على حريق شب فجاءة فى جرار قطار القاهرة – المنصورة بمحطة سكك حديد قليوب حيث تم إستبدال الجرار بأخر وأستأنف القطار رحلته دون خسائر فى الأرواح او إصابات

تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق وأمرت بالتحفظ على الجرار المحترق لعرضه على المعمل الجنائى لبيان سبب الحريق

تلقى اللواء رضا طبلية مدير امن القليوبية إخطارا من حسن محاريق نائب مأمور قسم قليوب بورود بلاغ بنشوب حريق فى قطار بمحطة سكك حديد قليوب ، وانتقلت قوات الحماية المدنية وتم السيطرة على حريق قبل امتداده العربات القطار او كابينة قائد الجرار وجرى استبدال الجرار والتحفظ عليه

وتبين من تحريات العميد يحى راضى رئيس مباحث القليوبية ان الحريق شب فجاءة فى جرار القطار رقم 1915 المتجه من القاهرة إلى المنصورة ويحمل رقم 3217 وتم السيطرة على الحريق واستكمال رحلة القطار بعد تعطل نصف ساعة .