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الثلاثاء، 05 فبراير 2019 03:56 م
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السجن المشدد 10 سنوات لزوج أشعل النار بأنبوبة بوتاجاز بغرفة النوم للتخلص من زوجته

الثلاثاء، 05 فبراير 2019 03:53 م
السجن المشدد 10 سنوات لزوج أشعل النار بأنبوبة بوتاجاز بغرفة النوم للتخلص من زوجته حبس - ارشيفية
سوهاج – عمرو خلف
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قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة المتهم "حنفى.م" عامل، بالسجن المشدد 10 سنوات حضوريا، لاتهامه بالشروع فى قتل زوجته "سحر.م.ع"، بأن قام بتكبيل يديها وسكب عليها مياه ساخنة، كما قام بفتح أنبوبة البوتاجاز داخل غرفة النوم، وقام بإشعال النار فيها بدائرة مركز المنشأة.
 
وصدر الحكم، برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز، وعضوية المستشارين محمد زين والسيد عباس، بأمانة سر ماجد أمين.
 
وتعود أحداث الواقعة، إلى عام 2018 بدائرة مركز المنشأة، عندما تلقى رئيس مباحث مركز المنشاة، بلاغا بإصابة المجني عليها بحروق، وتم نقلها للمستشفى.
 
وكشفت التحريات وجود خلافات زوجية بين المتهم والمجنى عليها بعد أن قام بتطليقها، وبعد عودتها نشبت بينهما مشاجرة قام على أثرها المتهم بتكبيل يديها وإلقاء المياه الساخنة على جسدها، ثم وضع أنبوبة البوتاجاز فى الغرفة، وقام بفتح الغاز وإشعال النيران فى الغرفة، وفر هاربا مما نتج عنه إصابة الزوجة بحروق، وتم نقلها إلى المستشفى.
 
وبعد تقنين الإجراءات، تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتمت إحالته محبوسا إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها المتقدم.
 
 
 
 

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