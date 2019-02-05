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الرئيس يعرب عن اعتزازه بمبادرات وجهود حاكم الشارقة الداعمة لمصر

الثلاثاء، 05 فبراير 2019 05:39 م
الرئيس يعرب عن اعتزازه بمبادرات وجهود حاكم الشارقة الداعمة لمصر الرئيس عبد الفتاح السيسى وحاكم الشارقة الشيخ سلطان القاسمي
كتب محمد الجالى
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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

 

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أعرب عن ترحيبه بسمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي في بلده الثاني مصر، مؤكداً ما يجمع مصر ودولة الإمارات وشعبيهما الشقيقين من علاقات مودة وروابط تاريخي ومصير مشترك. كما أكد الرئيس اعتزازه بمبادرات وجهود حاكم الشارقة الداعمة لمصر والتى تؤكد ما يكنه من مشاعر وتقدير تجاه مصر.
 

ومن جانبه، وجه الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي الشكر للرئيس والشعب المصري على حفاوة الاستقبال، مؤكداً ما تحظى به مصر وشعبها من مكانه لدى سموه.


وأشاد الشيخ سلطان بن محمد القاسمي بدور مصر الرائد في الدفاع عن القضايا العربية، وبمواقف القيادة السياسية المصرية وسياستها الحكيمة على الصعيدين الداخلي والدولي.


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