التعليم توقع بروتوكول تعاون مع كلية هندسة الطاقة بجامعة أسـوان

وقع الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفنى والدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان بروتوكول تعاون بين قطاع التعليم الفنى بالوزارة وكلية هندسة الطاقة بجامـعة أسـوان، فى مجال تكنولوجيا الطاقة الشمسية.

ويتضمن البروتوكول قيام كلية هندسة الطاقة بجامعة أسوان بتقديم الدعم الأكاديمى والفنى للمُعلمين من خلال تنظيم ورش عمل ومحاضرات للمُعلمين للتوعية بطرق وأساليب تدريس المقررات المعنية بتخصص الطاقة الشمسية وكذلك شرح المناهج العلمية المقررة لتخصصات الطاقة الشمسية من الناحية النظرية والعملية.

وتقوم الجامعة بوضع مصفوفة ورش العمل والمحاضرات اللازمة لهذا الغرض وتوفير المادة العلمية وتوفير فريق العمل من المحاضرين بما يتناسب مع محتوى ورش العمل والمحاضرات.

وتقوم الوزارة بوضع جدول زمنى للورش والمحاضرات يشمل الأعداد والأماكن والفترة الزمنية بالتنسيق مع الجامعة، وترشيح المعلمين المستهدفين بالتدريبات من العاملين بالمدارس الصناعية، وتجهيز القاعات والأدوات المساعدة اللازمة من خلال مديرية التربية والتعليم بأسوان، وطباعة ونسخ المادة العلمية وتوزيعها ونشرها من خلال مديرية التربية والتعليم بأسوان.

ويشتمل البروتوكول على التعاون المشترك بين قطاع التعليم الفنى وجامعة أسوان على استخدام المعامل المتاحة في النواحي التعليمية والبحثية بعد التنسيق وبما لا يتعارض مع الجداول والأعباء الدراسية لكلا الطرفين ومع الالتزام باتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة للحفاظ على سلامة المعدات والمعامل أثناء الاستخدام، وفي حالة حدوث أي أضرار نتيجة الاستخدام .



