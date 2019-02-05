التعليم تبحث مع مديرى المديريات ضوابط وآليات مسابقة "التعاقدات المؤقتة"

كتب محمود طه حسين

تعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الثلاثاء لقاء موسعًا مع مديرى المديريات التعليمية لبحث آليات وضوابط التعاقد مع المعلمين فى مسابقة العقود المؤقتة التي تبدأ نهاية الأسبوع الجارى.

وأكد الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، في تصريحات صحفية أن الوزارة تعقد اجتماعا مع مديري المديريات لبحث آليات التعاقد من المعلمين الجدد، اليوم الثلاثاء، وفق مسابقة التعاقدات التي تم الإعلان عنها، والتى من المقرر أن تبدأ الخميس المقبل 7 فبراير.

وقال "عمر" إنه فور الانتهاء من الاجتماع سيتم الإعلان فورًا عن تفاصيل المسابقة والأوراق المطلوبة، موضحًا أن هذه المسابقة هي تعاقدات مؤقتة لمعرفة نسبة العجز الحقيقة التي تعانى منها المدارس.

وتابع: "سوف يتم اختيار الكفاءات، وهناك مناطق لا تعاني من عجز المعلمين، بل تعاني من عجز في عدد الحصص نفسها".