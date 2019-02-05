video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 05 فبراير 2019 10:25 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الأوقاف تطلق 5 قوافل دعوية الجمعة لشباب الدعاة بـ4 محافظات.. تعرف عليها

الثلاثاء، 05 فبراير 2019 12:00 ص
الأوقاف تطلق 5 قوافل دعوية الجمعة لشباب الدعاة بـ4 محافظات.. تعرف عليها قافلة دعوية - أرشيفية
كتب إسماعيل رفعت
إضافة تعليق

تنظم وزارة الأوقاف خمس قوافل دعوية موسعة لشباب علماء الأوقاف إلى محافظات ( الجيزة – البحيرة – ومرسى مطروح – والبحر الأحمر) الجمعة 8 من فبراير 2019 م تحت عنوان "حقوق الطفل قبل ولادته".

 

القوافل تأتى فى إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقوافل الدعوية التي تجوب جميع محافظات الجمهورية، حيث تنطلق القافلة الأولى إلى محافظة الجيزة، والثانية إلى وادى النطرون بمحافظة البحيرة، والثالثة : إلى محافظة مرسى مطروح، والقافلة الرابعة إلى منطقة حلايب بمحافظة البحر الأحمر من الأربعاء 13فبراير إلى السبت 2 مارس، أما القافلة الخامسة فتنطلق إلى منطقتى شلاتين وأبى رماد بمحافظة البحر الأحمر من الأربعاء 13فبراير إلى السبت 2 مارس.


إضافة تعليق

الأوقاف

مختار جمعة

قوافل الأوقاف الدعوية

قوافل دعوية




لا تفوتك
فيديو.. خالد صلاح:إصدارات اليوم السابع تدعم مبادرة علاج 100 طفل مصاب بمرض القلب

فيديو.. خالد صلاح:إصدارات اليوم السابع تدعم مبادرة علاج 100 طفل مصاب بمرض القلب

شاهد.. المودة والتسامح يتجسدان فى سلام شيخ الأزهر والبابا فرنسيس بالإمارات

شاهد.. المودة والتسامح يتجسدان فى سلام شيخ الأزهر والبابا فرنسيس بالإمارات

"الملصق الإلكترونى" يطرق أبواب المرور ... بدء تركيبه بوحدات القاهرة..والقانون الجديد ينص على عدم ترخيص أى سيارة بدونه ..وكاميرات ورادارات لرصد المخالفات على الطرق..وتدريب الضباط للتعامل مع التكنولوجيا الجديدة

"الملصق الإلكترونى" يطرق أبواب المرور ... بدء تركيبه بوحدات القاهرة..والقانون الجديد ينص على عدم ترخيص أى سيارة بدونه ..وكاميرات ورادارات لرصد المخالفات على الطرق..وتدريب الضباط للتعامل مع التكنولوجيا الجديدة

أردوغان.. حامى أفريقيا الحرامى.. كيف تسلل الدكتاتور العثمانى إلى "القارة السمراء".. الاستثمارات والتجارة بوابة الرئيس التركى لتمويل الجماعات الإرهابية.. وتقارير تكشف أطماع أنقرة فى ثروات الشعوب الأفريقية

أردوغان.. حامى أفريقيا الحرامى.. كيف تسلل الدكتاتور العثمانى إلى "القارة السمراء".. الاستثمارات والتجارة بوابة الرئيس التركى لتمويل الجماعات الإرهابية.. وتقارير تكشف أطماع أنقرة فى ثروات الشعوب الأفريقية

تحديث جديد لتطبيق "فايبر".. تعرف على أبرز مزاياه

تحديث جديد لتطبيق "فايبر".. تعرف على أبرز مزاياه

ملخص وأهداف مباراة ليفربول ووستهام في الدوري الإنجليزي

ملخص وأهداف مباراة ليفربول ووستهام في الدوري الإنجليزي

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة