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الأرصاد: ارتفاع آخر فى درجات الحرارة اليوم .. والعظمى بالقاهرة 31

الثلاثاء، 05 فبراير 2019 05:00 ص
الأرصاد: ارتفاع آخر فى درجات الحرارة اليوم .. والعظمى بالقاهرة 31 الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعا آخر فى درجات الحرارة ليسود، اليوم الثلاثاء، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية حار على باقى الأنحاء نهارا، بارد ليلا، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على أغلب الأنحاء تكون رعدية أحيانا وتصل لحد السيول على مناطق من سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وتنشط الرياح الجنوبية الشرقية المثيرة للرمال والأتربة على غرب البلاد والمناطق المكشوفة من الوجه البحرى والقاهرة وشمال الصعيد، كما تنشط على البحر المتوسط، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة مع ارتفاع الموج فيه من مترين ونصف المتر إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية جنوبية شرقية، أما عن حالة البحر الأحمر تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية شرقية.

 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، اليوم، على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 16 31

شبين الكوم 15 31

طنطا 15 30

دمنهور 13 26

الإسكندرية 13 27

بلطيم 13 26

مطروح 13 19

السلوم 13 16

سيوة 10 17

بورسعيد 16 26

دمياط 16 25

الزقازيق 14 26

الإسماعيلية 13 31

السويس 12 28

العريش 15 29

رفح 15 26

رأس سدر 14 26

نخل 11 29

نويبع 16 27

طابا 15 25

كاترين 07 19

الطور 13 29

شرم الشيخ 19 29

الغردقة 15 28

مرسى علم 14 27

الفيوم 13 30

بني سويف 13 30

المنيا 14 30

أسيوط 14 30

سوهاج 14 32

قنا 15 33

الأقصر 15 33

أسوان 17 34

أبوسمبل 17 35

الوادي الجديد 16 31

شلاتين 18 27

أبو رماد 19 26

رأس حدربة 20 25

حلايب 19 26

 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة، اليوم، على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 22 33

المدينة 16 29

الرياض 07 19

المنامة 17 20

أبوظبى 15 24

الدوحة 15 22

الكويت 08 21

دمشق 04 16

بيروت 17 23

عمان 07 16

القدس 11 18

غزة 17 25

بغداد 05 20

مسقط 19 23

صنعاء 07 23

الخرطوم 22 39

طرابلس 10 14

تونس 09 13

الجزائر 07 19

الرباط 07 19

نواكشوط 17 30

 

وعن درجات الحرارة المتوقعة، اليوم، على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 03 15

اسطنبول 09 14

إسلام آباد 08 18

نيودلهى 12 21

جاكرتا 25 31

بكين -05 05

كوالامبور 23 33

طوكيو 07 16

أثينا 10 17

روما 04 16

باريس 02 06

مدريد -04 11

برلين 01 04

لندن 03 09

مونتريال -10 -07

موسكو -03 02

نيويورك 04 12

واشنطن 04 14

 

       


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