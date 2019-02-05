اضبط مخالفة.. منازل الخانكة تغرق بمياه المجارى "صور"

اشتكى عدد من أهالى حوض النبراوى بأبو زعبل التابعة لمركز الخانكة بمحافظة القليوبية عن غرق شوارع ومنازل المنطقة بمياة الصرف.

أوضح أحد الأهالى أن السبب الرئيسى لظهور المشكله هو عدم تطهير مصرف الكعرشة المار بقرية أبو زعبل والذى تصرف عليه منطقة النبراوى، مما أدى إلى غرق الشوارع والمنازل فى مياه الصرف وأن المنطقة بها أكثر من 5000 أسرة.

وقال محمد إبراهيم من سكان المنطقة إن هناك كوبرى يطلق عليه كوبرى الكرتون هو سبب حقيقى لتفاقم المشكلة لأنه غير مطابق للمواصفات، ويحجز الرواسب ويمنع مرور سريان الصرف فى المصرف، وأوضح أنه لا يوجد بالمنطقة صرف صحى.

وقال صبرى عبد الرازق من سكان المنطقة، إنه تقدم بطلب لوزير الإسكان والمرافق لإدراج المنطقة فى خطه الصرف الصحى فى عام 2014، ولكن لم يتم إدراج المنطقة فى خطة الصرف الصحى.

وناشد الأهالى فى حوض النبراوى أبو زعبل بمركز الخانكة، الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية بإدراج المنطقة فى خطة الصرف الصحى والقيام بتطهير مصرف العكرشة الذى يتم الصرف عليه وإيجاد حل لعدم رجوع مياه المصرف إلى البيوت والشوارع.