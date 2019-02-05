إزالة تعديات بمساحة 1950 متر على الأراضى الزراعية بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، بقيادة اللواء جمال الرشيدى مدير الأمن، حملة مكثفة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية، وأملاك الدولة بمركز أبو حمص.

وأسفرت الحملة، التى نفذت بالتعاون مع الوحدة المحلية ومديرية الزراعة، عن إزالة 9 حالات إزالة كلية، عبارة عن أسوار ومباني تعدي علي أراضي زراعية، بإجمالي مساحة 1950 متر، بنطاق قرية كوم جنادي.

ومن جانبه أكد اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة، تواصل حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بكافة قرى ومراكز المحافظة، للحفاظ على هيبة الدولة وردع المخالفين.