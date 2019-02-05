video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 05 فبراير 2019 06:15 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

إزالة تعديات بمساحة 1950 متر على الأراضى الزراعية بالبحيرة

الثلاثاء، 05 فبراير 2019 04:41 م
إزالة تعديات بمساحة 1950 متر على الأراضى الزراعية بالبحيرة حملة ازالة - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة
إضافة تعليق
شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، بقيادة اللواء جمال الرشيدى مدير الأمن، حملة مكثفة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية، وأملاك الدولة بمركز أبو حمص.
 
وأسفرت الحملة، التى نفذت بالتعاون مع الوحدة المحلية ومديرية الزراعة، عن إزالة 9 حالات إزالة كلية، عبارة عن أسوار ومباني تعدي علي أراضي زراعية، بإجمالي مساحة 1950 متر، بنطاق قرية كوم جنادي.
 
ومن جانبه أكد اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة،  تواصل حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بكافة قرى ومراكز المحافظة، للحفاظ على هيبة الدولة وردع المخالفين.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إزالة 29 حالة تعد متنوعة ورفع 43 طن قمامة جنوب بنى سويف

اخبار مصر

اخبار المحافظات

محافظة البحيرة

حملات ازالة

مركز ابو حمص

امن البحيرة




لا تفوتك
فيديو.. خالد صلاح:إصدارات اليوم السابع تدعم مبادرة علاج 100 طفل مصاب بمرض القلب

فيديو.. خالد صلاح:إصدارات اليوم السابع تدعم مبادرة علاج 100 طفل مصاب بمرض القلب

شاهد.. المودة والتسامح يتجسدان فى سلام شيخ الأزهر والبابا فرنسيس بالإمارات

شاهد.. المودة والتسامح يتجسدان فى سلام شيخ الأزهر والبابا فرنسيس بالإمارات

"الملصق الإلكترونى" يطرق أبواب المرور ... بدء تركيبه بوحدات القاهرة..والقانون الجديد ينص على عدم ترخيص أى سيارة بدونه ..وكاميرات ورادارات لرصد المخالفات على الطرق..وتدريب الضباط للتعامل مع التكنولوجيا الجديدة

"الملصق الإلكترونى" يطرق أبواب المرور ... بدء تركيبه بوحدات القاهرة..والقانون الجديد ينص على عدم ترخيص أى سيارة بدونه ..وكاميرات ورادارات لرصد المخالفات على الطرق..وتدريب الضباط للتعامل مع التكنولوجيا الجديدة

أردوغان.. حامى أفريقيا الحرامى.. كيف تسلل الدكتاتور العثمانى إلى "القارة السمراء".. الاستثمارات والتجارة بوابة الرئيس التركى لتمويل الجماعات الإرهابية.. وتقارير تكشف أطماع أنقرة فى ثروات الشعوب الأفريقية

أردوغان.. حامى أفريقيا الحرامى.. كيف تسلل الدكتاتور العثمانى إلى "القارة السمراء".. الاستثمارات والتجارة بوابة الرئيس التركى لتمويل الجماعات الإرهابية.. وتقارير تكشف أطماع أنقرة فى ثروات الشعوب الأفريقية

تحديث جديد لتطبيق "فايبر".. تعرف على أبرز مزاياه

تحديث جديد لتطبيق "فايبر".. تعرف على أبرز مزاياه

ملخص وأهداف مباراة ليفربول ووستهام في الدوري الإنجليزي

ملخص وأهداف مباراة ليفربول ووستهام في الدوري الإنجليزي

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة